Inbrekers in supermarkt opgeschrikt door buurtbewoner Kristof Pieters

27 mei 2019

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd in te breken in een warenhuis aan de Mosselbank in Vrasene. Ze namen de vlucht toen ze door een buurtbewoner werden opgeschrikt. De politie deed nazicht in de buurt, maar kon geen verdachten aantreffen.