Inbraken bij voetbal en scouts, Groen wil nieuwe groepsaankoop rond beveiliging Kristof Pieters

17 oktober 2019

16u57 1 Beveren Opnieuw hebben enkele verenigingen dieven over de vloer gekregen. Groen stelt voor om opnieuw een groepsaankoop te doen voor beveiligingsmaatregelen.

Woensdag werd er ingebroken in de kantine van de voetbalclub van KSK Kieldrecht in de Sportpleinstraat. Ook de scouts kregen woensdag ongewenst bezoek in hun lokaal in de Pastoor Steenssensstraat. Hoewel er in beide gevallen niets werd gestolen, is er wel braakschade waardoor de verenigingen in de kosten vallen.

De laatste weken en maanden zijn er opvallend terug meer inbraken bij de verschillende jeugdbewegingen en sportclubs in de gemeente. “Niet alleen worden er dingen ontvreemd maar inbrekers laten ook steeds een spoor van vernieling na”, zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen). “Dat moet keer op keer door vrijwilligers hersteld of bekostigd worden.”

De gemeente organiseerde eerder al een groepsaankoop voor de beveiliging van sport –en jeugdlokalen in de gemeente. Veertien verenigingen kregen een op maat gemaakte beveiligingsinstallatie waarbij de gemeente de coördinatie op haar nam. “Het is de moeite waard om de andere sportclubs en jeugdbewegingen opnieuw aan te moedigen mee in dit plan te stappen”, vindt De Munck. “Dit plan moet breder uitgerold kunnen worden. Beter inzetten op een subsidiereglement ter preventie dan elk jaar vele onnodige schadekosten te moeten vergoeden.

Schepen van Sport en Jeugd Katrien Claus (CD&V) is bereid om de andere clubs nog eens opnieuw te contacteren en de groepsaankoop voor te stellen.