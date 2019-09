Inbraken bij schuttersgilde en Chiro: “Tweede keer in drie weken tijd” Kristof Pieters

18 september 2019

15u16 0 Beveren Dieven hebben in de sportzone in Melsele ingebroken bij de schuttersgilde Sint-Sebastiaan en Chiro Sint-Gerolf. Ze gingen daarbij aan de haal met een som geld en twee handbogen. Bij de schuttersmaatschappij is het al de tweede inbraak in drie weken tijd. “We zitten elke keer met de opkuis en het herstellen van de schade terwijl er niks te stelen valt”, zucht conciërge Marcel Van Vosselen.

Het was de conciërge die de inbraak dinsdagochtend vaststelde. “De deur stond open en er brandde licht in ons klein bureel”, vertelt hij. “Toen wist ik al meteen dat we opnieuw prijs hadden. Alle kasten stonden open en de inhoud was overhoop gehaald.”

De buit is miniem. Er werden enkel twee handbogen gestolen. “Die zijn dan nog niet eens van onze club”, zegt voorzitter Lieven Van Havere. “Ons lokaal wordt gebruikt door een andere schuttersmaatschappij uit Zwijndrecht. We hebben al een paar keer bij alle leden erop aangedrongen om zeker nooit waardevol materiaal achter te laten.”

Jongeren

De schuttersgilde Sint-Sebastiaan zit al decennialang in de sportzone aan de Albrecht Rodenbachlaan in Melsele. “We zijn tot nog toe altijd gespaard gebleven van vandalisme en inbraken maar nu hebben we echter twee keer prijs op drie weken tijd. Bij de vorige inbraak begin september werd een deur geforceerd maar vermoedelijk ging het toen om jongeren. Ze namen toen enkel de voorraad chips, wat blikjes drank en oploschocomelk mee. Dat hebben de dieven dit keer onaangeroerd gelaten. Ze hebben wel alle kasten grondig doorzocht, vermoedelijk omdat ze uit waren op geld. Dat wordt hier echter nooit achtergelaten.”

Voor de vereniging lopen de kosten intussen wel op. “Bij de vorige inbraak gingen de dieven aan de haal met onze sleutelbos. Dat was knap vervelend, want elke staande wip is apart afgesloten met een slot. We hebben die allemaal moeten vervangen. We hebben wel gekozen voor een cijferslot zodat de sleutels niet nog eens kwijt geraken. Dit keer zullen we wel een dubbele deur moeten vervangen. Ze hebben die geforceerd met een koevoet maar ze geraakten niet binnen doordat de deur was vergrendeld aan de binnenkant. Uiteindelijk hebben ze een andere deur geforceerd. Dat toont meteen ook het grote probleem aan om dit lokaal te beveiligen. We kunnen wel investeren in extra sloten en grendels maar dan slaan ze de volgende keer wellicht een raam in.”

Chiro Sint-Gerolf

De schuttersgilde was niet de enige vereniging in de sportzone die dieven over de vloer kreeg. Ook bij Chiro Sint-Gerolf werd ingebroken. Daar werd van twee lokalen een raam ingegooid. De dieven gingen aan de haal met een som geld.

Dezelfde nacht waren er ook nog twee auto-inbraken aan de tramterminus op de Grote Baan in Melsele. Bij twee voertuigen werden de zijruiten ingeslagen. Tot slot was er ook nog een inbraakpoging in een woning in de Gaverlandstraat in Melsele.