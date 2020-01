Inbraakpoging in berging van begraafplaats Kristof Pieters

09 januari 2020

In de Sint-Elisabethstraat in Melsele hebben onbekenden geprobeerd om in te breken in de bergruimte van de begraafplaats. De daders zijn niet binnengeraakt. De inbraakpoging gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Het is niet duidelijk wat de dieven er hoopten te vinden.