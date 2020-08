Inbraakpoging in basisschool De Droomwolk Kristof Pieters

19 augustus 2020

Dieven hebben geprobeerd in te breken in de basisschool De Droomwolk in de Molenstraat in Kieldrecht. De daders zijn echter niet binnengeraakt. De inbraakpoging gebeurde tussen maandagavond en dinsdagochtend.