Inbraak in vakantiewoning in Stuurstraat

02 december 2019

Beveren In de Stuurstraat in Haasdonk is zondag een inbraak vastgesteld in een vakantiewoning. De woning werd doorzocht. Dieven gingen aan de haal met een spelconsole, flessen sterke drank en kleingeld.

Tussen vrijdagavond en zaterdagavond werd er ook ingebroken in een woning in de Ciamberlanidreef in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.

Vrijdagavond was er eveneens een inbraak in een woning in Drie Lindekens in Beveren. Daar werden juwelen gestolen.

Tot slot werd in de Floralaan in Beveren donderdagavond een tablet gestolen uit een geparkeerde wagen.