Inbraak in twee magazijnen in Hennenneststraat Kristof Pieters

10 februari 2020

19u27 0 Beveren Dieven hebben ingebroken in twee magazijnen in de Hennenneststraat in Beveren. Er werd niets gestolen. De inbraak werd zaterdagvoormiddag vastgesteld.

Afgelopen weekend hebben dieven ook ingebroken in een woning in de Beverstraat in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. Tussen vrijdagmiddag en vrijdagavond was er eveneens ongewenst bezoek in een woning in de Willem Elsschotlaan in Beveren. Daar werden juwelen, een laptop, een tablet en geld gestolen.