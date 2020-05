Inbraak in school in Sint-Elisabethstraat Kristof Pieters

04 mei 2020

12u47 2 Beveren Afgelopen weekend hebben dieven ingebroken in een school in de Sint-Elisabethstraat in Melsele. Er werd een raam geforceerd. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.

In de Pastoor Steenssensstraat in Beveren werd een diefstal van een fiets vastgesteld. De fiets werd gestolen vanonder een carport. De diefstal gebeurde tussen 27 april en 1 mei.

Tot slot werd er ook ingebroken in een handelszaak in de Bijlstraat in Beveren. Dieven gingen aan de haal met drank en etenswaren.