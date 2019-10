Inbraak in rusthuis tijdens grote Goliath-controleactie JVS

23 oktober 2019

15u45 0 Beveren De politiezone Waasland-Noord heeft dinsdagnacht deelgenomen aan de Goliath-controleactie, gericht op de strijd tegen diefstallen en inbraken. Terwijl de actie bezig was, werd er ingebroken in een rusthuis in de Oude Zandstraat in Beveren.

De politie voerde in de nacht van dinsdag op woensdag controles uit op verscheidene belangrijke verbindingswegen. Tijdens de actie kwam er een melding binnen van een poging tot inbraak in het rusthuis in de Oude Zandstraat in Beveren. “Onze interventieploegen gingen meteen ter plaatse. In hun zoektocht naar de vermoedelijke daders kregen ze bijstand van een helikopter van de federale politie”, klinkt het bij de politie. De daders zijn uiteindelijk niet gevat.

Bij de controleactie onderwierp de politie 22 voertuigen aan een grondige controle. Via ANPR werden nog 2.507 voertuigen gecontroleerd. Een bestuurder reed onder invloed van alcohol, een bestuurder reed met een niet-ingeschreven voertuig, een bestuurder had zijn rijbewijs niet bij, twee bestuurders negeerden een verbodsbord en een bestuurder beschikte niet over een rijbewijs.

Op verschillende parkings in de politiezone keken agenten ook na of de geparkeerde wagens slotvast waren. In totaal werden 155 voertuigen gecontroleerd. Acht voertuigen werden niet-slotvast achtergelaten.