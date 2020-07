Inbraak in magazijn in Oude Zandstraat Kristof Pieters

14 juli 2020

13u25

Dieven hebben ingebroken in een magazijn in de Oude Zandstraat in Beveren. De daders gingen aan de haal met onder andere een computer en werkmateriaal. De inbraak werd maandag vastgesteld maar vond wellicht het voorbije weekend plaats.