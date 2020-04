Inbraak in dienstgebouw van begraafplaats Kristof Pieters

23 april 2020

17u54

Er werd woensdag een inbraak vastgesteld in het dienstgebouw op het kerkhof in de Sint-Elisabethstraat in Melsele. Een raam werd geforceerd. Er werd niets gestolen. Het is trouwens niet de eerste keer dat dieven hier inbreken. Er wordt echter niets van waarde achtergelaten.