Inbraak bij slagerij Renmans, kassa opengebroken Kristof Pieters

02 september 2019

11u03 3

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken bij slagerij Renmans aan de Grote Baan in Melsele. De kassa werd opengebroken en de inhoud werd gestolen. De dieven probeerden ook de nachtkluis te stelen. Dit is echter niet gelukt.