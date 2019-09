Inbraak bij slagerij Renmans, betaalautomaat opengebroken Kristof Pieters

11u03 8 Beveren Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken bij slagerij Renmans aan de Grote Baan in Melsele. De kassa werd opengebroken en de inhoud werd gestolen. De dieven probeerden ook de nachtkluis te stelen. Dat is echter niet gelukt.

De daders raakten binnen door de toegangsdeur te forceren met een koevoet. Daarna braken ze de automatische betaalkassa open in de slagerij. Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is die daarbij gemaakt werd. Via een personeelsruimte kwamen ze ook in het bureel waar de nachtkluis staat, maar die kregen de dieven niet open. Het is de eerste keer dat er werd ingebroken in de slagerij. De directie gaat nu bekijken of er extra beveiligingsmaatregelen moeten komen.