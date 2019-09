Inbraak bij jeugd Waasland-Beveren en scouts Kristof Pieters

19 september 2019

18u39 0 Beveren Nadat dieven toesloegen in de sportzone van Melsele was woensdag de sportzone van Beveren aan de beurt. Zowel bij Waasland-Beveren als bij de scouts Sint-Raphaël werden inbraken vastgesteld.

De dieven sloegen toe in de jeugdlokalen van voetbalclub Waasland-Beveren ter hoogte van het Stadionplein. Twee deuren en twee ramen werden beschadigd. Er is nog geen zicht op nadeel. Een eindje verderop werd een tweede inbraak vastgesteld in het lokaal van scoutsgroep Sint-Raphaël, dat is gelegen achter de vrije basisschool Wegwijzer ter hoogte van de Pastoor Steenssensstraat. Daar gingen de dieven aan de haal met een beamer.