Impact coronacrisis blijft voor haven voorlopig beperkt Kristof Pieters

19 mei 2020

17u42 0 Beveren De totale goederenoverslag in de haven van Antwerpen kende een daling in april ten gevolge van de coronacrisis, maar steeg in de eerste vier maanden van dit jaar met 0,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal aanlopen van schepen daalde, maar een aantal containerschepen vervoerden ook gemiddeld meer volume.

Ondanks de coronacrisis noteert de haven in de periode januari-april 2020 een lichte groei in totale overslag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gevolgen van geschrapte afvaarten zullen zich pas laten voelen in de rest van het tweede kwartaal. Port of Antwerp ziet wel een sterke stijging in lege containers richting China, wat een teken van herstel is van de productie daar.

Vooral de overslag van staal krijgt klappen door het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis. Dit leidde tot een forse daling van 15,7% in april en 29,1% in 2020. Door het gebrek aan productie in de automobielsector was er geen aanvoer van nieuwe Aziatische wagens en lag ook de uitvoer van Europese wagens stil. Daarnaast kwam door de coronacrisis de tweedehandsmarkt quasi volledig tot stilstand. De totale RoRo overslag daalde dan ook met 16,2% in de periode januari-april.

Door de zachte winter en het stilvallen van de staalindustrie is er ook weinig vraag naar steenkool en dus weinig afvoer naar het achterland. Ook het feit dat er voldoende groene energie (zon en wind) voorhanden was in Duitsland, draagt bij tot de forse daling van de afvoer van steenkool. Verder is er een verminderde vraag van oliederivaten maar de overslag van chemische producten kende in de eerste vier maanden van dit jaar wel een lichte stijging van 0,6%.

Ondanks een mindere maand in april weet de haven zich op vlak van goederenoverslag dus goed staande te houden. De impact van de coronacrisis zal in de komende maanden wel nog verder voelbaar zijn.