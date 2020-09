Impact coronacrisis bij ondernemers: Beveren organiseert grootschalig onderzoek Kristof Pieters

21 september 2020

17u31 2 Beveren Dat de coronacrisis een negatieve weerslag heeft op de economie is een open deur intrappen. Om beter in kaart te brengen hoe groot de impact is, organiseert de gemeente Beveren een bevraging onder haar ondernemers. Zowel plaatselijke handelaars, KMO’s, vrije beroepers, landbouwbedrijven als bedrijven uit de Waaslandhaven worden uitgenodigd om deel te nemen.

“Sinds maart van dit jaar worden we dagelijks overspoeld met cijfers en prognoses over de mogelijke impact van de pandemie op onze economie”, schetst schepen voor lokale economie Filip Kegels. “Maar over de concrete impact voor de lokale economie zijn minder cijfers. We willen dus weten hoe het met de Beverse ondernemingen gaat, wat de impact is op hun bedrijf en welke verwachtingen zij koesteren over de toekomst. Verder willen we ook weten hoe de Beverse ondernemer de communicatie en ondersteuning vanuit gemeente Beveren ervaren heeft.”

Het onderzoek loopt in samenwerking met de faculteit Bedrijfswetenschappen & Economie van Universiteit Antwerpen. Er is bewust gekozen voor dit moment. “Na de eerste piek keerden de normale activiteiten stilaan terug en werd de balans opgemaakt. Ondertussen is ook duidelijk dat de pandemie nog enige tijd een realiteit zal zijn. Net daarom doen we nu dit onderzoek over de impact bij de bedrijven”, legt Kegels uit.

Het onderzoek is gebaseerd op een korte vragenlijst. De ondernemers zullen persoonlijk aangeschreven worden. De enquêtes zijn anoniem. Het onderzoek bestaat uit 2 aparte metingen. Dit stelt de onderzoekers in staat om de evolutie in kaart te brengen. De eerste bevraging loopt tot 10 oktober. Kort nadien ontvangt de gemeente een eerste rapport. Een tweede meting wordt in januari/februari 2021 georganiseerd. “Dat stelt ons in staat om de resultaten te vergelijken met die van gelijkaardige gemeenten en met de Vlaamse gemiddelden”, verduidelijkt de schepen nog.

“Bij deze wil ik dus een warme oproep doen aan ondernemend Beveren om massaal deel te nemen aan het onderzoek. Het moet ons in staat stellen om onze ondernemers nog beter te ondersteunen tijdens deze crisis.”

Deelnemen aan het onderzoek in Beveren kan via https://vlaanderen.impactcorona.be/10515