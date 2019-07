Iedere donderdag gratis parkconcert in Den Ouden Beeweg Kristof Pieters

01 juli 2019

18u43 0 Beveren In het park van bedevaartsoord Gaverland in Melsele kan men ook deze zomer elke donderdag een gratis concert meepikken. De organisatoren van de Parkconcerten serveren dit jaar opnieuw een grote variëteit aan muziekstijlen.

Deze zomer vindt er elke dag niet alleen een eucharistieviering plaats in de kapel van Gaverland maar kan men in de schaduw van het bedevaartsoord achteraf ook nog een gratis parkconcert bijwonen. De parkconcerten trekken bij mooi weer zo’n 500-tal bezoekers. De organiserende vzw Gaverland kon enkele nieuwe mensen ronselen die zich mee achter de organisatie scharen. Ook nu weer wist muzikant en medeorganisator Wilfried ‘Wuff’ Maes weer enkele interessante bands te strikken. Op donderdag 4 juli is er zelfs een heuse try-out. O’Jay & The Southern Company draait de klok terug naar het gouden soul-swing tijdperk van de jaren ’60 & ’70. De band trekt hierna op tournee door België en Nederland.

Wijsneus

Op 11 juli is het de beurt aan Sic Bo, een achtkoppige skaband. The Motel Men & Friends zijn op 18 juli te gast met een mix van country, rockabilly en swing. Rootman J. & the Zionyouth Crew brengt op 25 juli een stevige portie reggae. Walrus moet in Melsele natuurlijk niet voorgesteld worden. De band van Geert Noppe brengt op 1 augustus een concert voor het thuispubliek met Wijsneus in het voorprogramma. Op 8 augustus mogen Los Callejeros afsluiten met hun Spaanse zigeunermuziek. De inkom voor alle concerten is gratis. De bar en eetkraampjes gaan open om 20 uur, de optredens starten telkens om 21 uur.

Zondag 4 augustus is er ook nog een rommelmarkt van 8.30 tot 16 uur. Meer info: http://www.gaverland.be.