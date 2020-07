Ibogem wil geen wekelijkse huisvuilophaling meer in zomerperiode Kristof Pieters

09 juli 2020

17u03 2 Beveren De afvalintercommunale Ibogem is niet van plan om opnieuw een wekelijkse huisvuilophaling te organiseren in de zomer. In de gemeenteraad vroeg sp.a om deze dienstverlening opnieuw in te voeren tijdens de warme zomermaanden. Volgens voorzitter Jens De Wael (N-VA) zou dit op jaarbasis als snel meer dan een half miljoen euro kosten.

Tijdens de hitteperiode in juni begon bij heel wat gezinnen de container voor GFT of de restafvalzak behoorlijk te geuren. In de gemeenteraad vroeg de sp.a-fractie daarom of het niet mogelijk was om opnieuw wekelijks ophalingen te doen.

Ibogem-voorzitter Jens De Wael benadrukt dat deze regeling vorig jaar ook al gold. “We hebben bovendien nog geen klachten gekregen”, reageert hij. “Er is trouwens heel wat veranderd het voorbije jaar. Zowel voor GFT als voor de blauwe zak zijn de regels versoepeld waardoor de fractie restafval gevoelig gedaald is. Eén ophaling kost ons echter 21.000 euro. We zouden over het hele grondgebied in de zomer dan 26 extra ophaalrondes moeten organiseren. Dat betekent een kostprijs van meer dan een half miljoen euro.”

Volgens gemeenteraadslid Méline Rovillard zou men het ook kunnen beperkten tot de periodes met de grootste hitte. “Of enkel het GFT-afval wekelijks ophalen want doordat etensresten niet meer bij het restafval horen, heeft het probleem met geurhinder zich vooral verplaatst naar die fractie”, reageert ze.