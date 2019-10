Ibogem test automatische wasstraat voor herbruikbare plastic bekers uit tijdens Levensloop Kristof Pieters

18 oktober 2019

14u28 1 Beveren Levensloop Beveren zal dit weekend voor het wassen van de herbruikbare bekers gebruik maken van een automatische wasstraat die afvalintercommunale Ibogem aankocht. Dat is handig, snel en duurzaam. Het is ook een belangrijke test, want vanaf 1 januari is het verboden om nog langer wegwerpbekers aan te bieden.

De organisatie van Levensloop Beveren doet er alles aan om het evenement zo duurzaam mogelijk te maken. Vorig jaar maakte de organisatie al gebruik van herbruikbare bekers van Ibogem om plastic wegwerpbekers te vermijden. Dit jaar zullen ze ook gebruik maken van de nieuwe professionele wasstraat die Ibogem aankocht.

Krassen

“De wasstraat is erg zuinig in gebruik van water, energie en chemicaliën”, zegt voorzitter Roger Heirwegh. “Binnen 10 minuten kunnen meer dan 100 bekers gewassen en gedroogd worden. Het gebruik van de wasstraat verlengt bovendien de levensduur van de herbruikbare bekers. Bij handwas lopen de polycarbonaat bekers krassen op en dat maakt ze minder smakelijk om uit te drinken.”

Een apart team vrijwilligers staat in voor het gebruik van de wasstraat op Levensloop. Door het wassen van de bekers te centraliseren boeken alle verenigingen winst op het vlak van efficiëntie en tijd.

Wegwerpbekers verboden

Voor Ibogem is het ook een belangrijke test, want vanaf 1 januari 2020 is het verboden om nog wegwerpbekers aan te bieden. Daarom kocht de intercommunale ook een speciale vaatwasmachine aan die mee kan ontleend worden. “Binnenkort moeten alle organisaties met herbruikbare plastic bekers werken, dus kunnen we dat beter nu al uittesten”, vervolgt Heirwegh. “De wasstraat is zeer eenvoudig te gebruiken en werkt enorm snel. We moeten gewoon de bakken met bekers in de machine zetten, de kap erop, en dan doet de machine alles zelf. Zo zijn we altijd zeker van propere bekers, want als de afwas met de hand gebeurt, kan het altijd zijn dat er wat vuil blijft hangen.”

Op het hele terrein van Levensloop Beveren vind je ook afvaleilanden om pmd en restafval te scheiden. Backstage sorteert de organisatie ook nog papier-karton en glas. Een team vrijwilligers staat in voor het proper houden van het terrein en het sorteren van het afval.