Ibogem start inzameling van asbest terug op

01 juli 2020

13u37 0 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht Vanaf 14 juli kan je terug asbest aanleveren op het recyclagepark van Ibogem in Verrebroek, maar enkel volledig verpakt. Ten gevolge van de coronamaatregelen en de sluiting van de recyclageparken was in maart beslist om de asbestinzameling tijdelijk stop te zetten.

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het afvoeren kan dus best in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. Voor de ophaling van asbest aan huis, kunnen inwoners van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht asbestzakken kopen aan 30 euro stuk. Bij elke zak zit ook een persoonlijke beschermingskit.

Als je asbest naar het recyclagepark brengt, moet het volledig verpakt zijn. Dit om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Asbest kan verpakt worden in eender welk plastic of folie of in de speciale kleine asbestzakken die je bij Ibogem kan aankopen (3 euro stuk). In ieder geval wordt asbest alleen maar aanvaard als het volledig verpakt is. Asbest kan bij Ibogem alleen op het recyclagepark van Verrebroek aangeleverd worden.

