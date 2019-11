Hybride auto gaat in vlammen op en moet 24 uur lang in container met water en schuim Kristof Pieters

18 november 2019

08u57 4 Kieldrecht De hulpverleningszone Waasland heeft maandagochtend voor de eerste keer af te rekenen gekregen met de brand van een hybride auto in de Kouterstraat in Kieldrecht. De auto moest worden overgebracht naar de kazerne in Melsele waar hij 24 uur lang in een container wordt ondergedompeld.

Bewoners van de Kouterstraat werden omstreeks 3.30 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. Op dat moment stond de geparkeerde wagen al volledig in brand. De vlammen bedreigden ook enkele woningen. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse want de kazerne is slechts enkele honderden meters verderop in de straat. Overslag naar de woningen kon voorkomen worden de brand was snel onder controle. Bij hybride auto’s is de batterij echter niet volledig te blussen is op de gewone manier met water of schuim. Ook al lijkt deze geblust, na enkele uren kan er opnieuw brand ontstaan. Om dat te vermijden moet de wagen minstens 24 uur onder water gedompeld worden. De brandweer liet daarom een open container aanrukken. De wagen werd daarna naar het terrein naast de brandweerkazerne van Melsele overgebracht waar de container gevuld werd met water en een laag schuim. Omdat er steeds meer hybridewagens verkocht worden, verwacht de brandweer dat ze in de toekomst steeds vaker met dit soort lastige interventies te maken zal krijgen.