Huzarenstukje voor hulpdiensten: arbeider krijgt paniekaanval op 190 meter hoogte Kristof Pieters

06 november 2019

16u58 0 Kallo De hulpdiensten moesten woensdagmiddag uitrukken naar de Waaslandhaven voor een wel erg ongewone oproep. Aan de Ketenislaan in Kallo was een arbeider van een Franse firma in shock geraakt toen hij op 190 meter hoogte aan het werk was in een hoogspanningsmast.

De pylonen op de oever van de Schelde zijn met 192 meter de hoogste in de Benelux en zorgen voor de overspanning van de ‘Mercator-Hortalijn’ over de Schelde. Daaraan wordt momenteel de laatste hand gelegd. Tijdens de werken in de hoogste punt van de mast zou er een onderdeel losgekomen of naar beneden gevallen zijn waardoor één van de ongeveer 10 werknemers in shock raakte en niet meer naar beneden durfde. Het gespecialiseerde klimteam van de hulpverleningszone Waasland kwam ter plaatse, maar uiteindelijk moesten zij niet in actie komen. Collega’s van de man konden op hem inpraten en hem naar beneden begeleiden. Hij werd opgevangen in de ziekenwagen en ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.