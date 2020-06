Huwelijk dreigt voor tweede keer in het water te vallen: koppel vraagt gemeenteraad uitzondering om te trouwen op feestdag Kristof Pieters

26 juni 2020

13u06 2 Beveren De gemeenteraad van Beveren krijgt dinsdag een bijzondere vraag voorgeschoteld van twee inwoners. Arno Janssens en Kelly Bosman willen huwen op zaterdag 15 augustus. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zag aanvankelijk geen graten in die vraag maar wil na overleg met de gemeentelijke administratie liever geen precedent scheppen.

Het jonge koppel was normaal gezien in mei al in het huwelijksbootje gestapt maar de coronacrisis gooide roet in het eten. “Een serieuze domper natuurlijk”, reageren Arno en Kelly. “Alles was al geboekt. Er zat niks anders op dan alles te annuleren en op zoek te gaan naar een nieuwe datum.” Dat laatste bleek echter geen makkelijke opdracht want Arno en Kelly zijn niet de enige die een huwelijksfeest moesten verplaatsen. “We hebben met de feestzaal, fotograaf en andere betrokken partijen bekeken wat nog mogelijk was en enkel zaterdag 15 augustus bleek nog vrij.”

Precedent

Het enig probleem is echter dat 15 augustus ook een officiële feestdag is en in Beveren worden er geen huwelijken voltrokken op zon- en feestdagen. “We hadden echter contact opgenomen met de burgemeester en die was erg begripvol voor onze situatie. Hij verklaarde zich akkoord om een uitzondering te maken. We kregen echter een tijdje later alsnog het deksel op de neus van de gemeentelijke administratie. Die wil namelijk geen precedent scheppen.”

Het koppel begrijpt dat er regels moeten zijn maar had gehoopt dat in het licht van de coronacrisis er toch enige soepelheid aan de dag gelegd zou worden. “Het zijn sowieso toch uitzonderlijke tijden en de burgemeester had zijn toestemming al gegeven.”

Naar gemeenteraad

Arno en Kelly besloten zich niet zomaar neer te leggen bij de weigering en maakten gebruik van een artikel uit het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat burgers de vraag om te huwen op een feestdag mogen voorleggen aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om de knoop nu door te hakken. Als het een negatieve beslissing wordt, gaat het koppel de trouwplannen sowieso een tijdje opbergen. “We willen dan geen derde keer de teleurstelling meemaken. Dan wachten we wel tot de coronacrisis helemaal voorbij is en er een vaccin bestaat. Maar liefst willen we natuurlijk zo snel mogelijk huwen. Iedereen in de familie, en wij zelf in de eerste plaats, kijken al lang uit naar dit moment. We hopen dan ook dat de gemeenteraad voor deze ene keer toch eens een uitzondering wil toestaan zodat we op 15 augustus elkaar het ja-woord kunnen geven.”

Nog vragen voor uitzondering

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) erkent dat hij eerst toelating gaf. “Ook voor een koppel dat op 21 juli wou trouwen. Maar achteraf kreeg ik te horen dat het wettelijk niet kon op een zon- en feestdag, tenzij de gemeenteraad een uitzondering toestaat.” Toch zal hij dinsdag aan de raad adviseren om de aanvraag te weigeren. “We worden intussen namelijk overstelpt met vragen voor uitzonderingen. In principe kan men elke werkdag en op zaterdagochtend tussen 9 en 11.30 uur huwen maar veel mensen vragen om zaterdagmiddag te trouwen omdat dit beter ‘overbrugbaar’ is met het avondfeest. Ik vind het bijzonder jammer voor dit koppel maar als ik toestem, is het hek van de dam en gaat iedereen uitzonderingen vragen. Zaterdag 8 juli moet ik maar liefst 11 huwelijken voltrekken. Nu zijn deze gebundeld op één voormiddag maar als we geen lijn trekken, gaan er nog veel komen aankloppen voor een uitzondering.”