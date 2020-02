Hulpverleningszone Waasland krijgt 320 oproepen te verwerken voor stormschade Kristof Pieters

10 februari 2020

16u01 0 Waasland De Hulpverleningszone Waasland kreeg gisteren en vandaag al meer dan 320 oproepen voor stormschade te verwerken. De brandweermannen en -vrouwen zijn al van zondagochtend op pad om de inwoners zo goed en snel als mogelijk te helpen.

Maandagochtend waren er al 290 oproepen afgehandeld. “Maar de oproepen blijven binnen komen”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme. “De brandweer probeert zo snel mogelijk langs te komen. De meest dringende oproepen, zoals bomen op de openbare weg of stormschade die een gevaar vormt voor de publieke veiligheid, krijgen voorrang.” Stormschade melden kan nog steeds via het webloket op http:/www.hvz-waasland.be. Mensen die hun eigen stormschade al verholpen hebben mogen dit ook melden via het administratief nummer tussen 8.30 en 16 uur.