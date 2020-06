Hulpverleningszone Waasland bouwt oefentunnel in haven: “Belangrijk dat we kunnen oefenen en echte tunnels zijn te druk gebruikt” Kristof Pieters

30 juni 2020

14u46 0 Beveren De Hulpverleningszone Waasland start binnen twee weken aan de bouw van een oefentunnel met containers aan de Blikken in de Waaslandhaven. De hulpdiensten zullen daarin verschillende soorten interventies in tunnels kunnen oefenen. “Het gaat om heel specifieke procedures waarop vaak getraind moet worden. De echte tunnels zijn echter te druk gebruikt om ze telkens voor alle verkeer te laten afsluiten”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme.

De kettingbotsing in de Beverentunnel ligt bij velen nog vers in het geheugen. Bij een aanrijding tussen enkele bussen en vrachtwagens vielen twee doden en meer dan vijftig gewonden. “Incidenten in tunnels vereisen een aparte aanpak”, zegt Jolien Van Damme, woordvoerster van de Hulpverleningszone Waasland. “Zowel ongevallen, branden als incidenten met gevaarlijke stoffen gaan gepaard met grote uitdagingen. Het is belangrijk dat de brandweer die specifieke tunnelprocedures kan oefenen.”

Omdat de echte tunnels dagelijks druk gebruikt worden, is er frequent in en rond oefenen geen optie. “Tegelijk gebeurden er de voorbije jaren heel wat ongevallen in tunnels.” Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden bouwt de Hulpverleningszone Waasland nu zelf een waarheidsgetrouwe oefenomgeving.

Een tunnel van containers

De tunnel wordt gebouwd op een terrein dat Maatschappij Linkerscheldeoever ter beschikking stelt. Het bouwproject kreeg groen licht van gemeente Beveren. Ongeveer zestig ‘end of life’-containers die niet langer inzetbaar zijn voor transport, worden de basis voor de tunnel. “Het wordt een tunnel in twee richtingen, maar dan op basis van vrachtcontainers”, legt Van Damme uit. “Ze stapelen die op zo’n manier dat ze twee tunnels van 5 à 6m breedte vormen. Breed genoeg voor twee rijvakken en hoog genoeg om brandweerwagens door te kunnen laten rijden. Met de nodige stabiliteit en voorzorgsmaatregelen uiteraard. Een heuse uitdaging dus.”

Partners

Om de oefentunnel te kunnen realiseren, is gezocht naar verschillende partners in de haven. “Ze leveren containers, diensten en materiaal om alles te plaatsen. Samen zorgen ze ervoor dat de tunnel vorm krijgt. Het is een win-win voor alle partijen. De bedrijven hebben er baat bij dat hun medewerkers en leveranciers veilig zijn. De Oosterweelverbinding en de verschillende Scheldekruisingen zijn en blijven belangrijke en drukbezette verkeersaders in en rond het Waasland. Elk incident zorgt voor maatschappelijke als economische schade. Hoe beter de hulpdiensten zich kunnen voorbereiden, hoe efficiënter een incident opgelost kan raken.”

In opbouw

Wie in de Blikken in Beveren passeert zal daar de komende weken en maanden veel beweging zien. De grond is net genivelleerd dus de bouwwerken kunnen starten. Samen met alle partners wordt de tunnel de komende maanden volledig opgebouwd. Eens alles klaar en veilig bevonden is staan de brandweermannen van Hulpverleningszone Waasland klaar om te beginnen oefenen. De hulpverleners van het Waasland hopen tegen 1 september van start te gaan.