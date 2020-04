Hulpverleningszone Waasland biedt hulp bij zware uitslaande brand in voormalige schrijnwerkerij in Nieuw-Namen (NL), ook asbest vrijgekomen Kristof Pieters

23 april 2020

06u10 4 Nieuw-Namen/Kieldrecht Bij een zware brand is in de nacht van woensdag op donderdag een magazijn van een voormalige schrijnwerkerij in de as gelegd aan de Hulsterloostraat, net over de Belgisch-Nederlandse grens in Nieuw-Namen. De brandweer van de posten Kieldrecht, Melsele, Beveren en Sint-Niklaas boden bijstand. Er kwam ook asbest vrij.

Het vuur werd kort voor middernacht opgemerkt. In het getroffen magazijn, dat deel uitmaakte van een voormalige schrijnwerkerij, lag nog heel wat hout en ander materiaal opgeslagen. Ook een auto ging in de vlammen op. Omdat het magazijn ingesloten was door woningen was er een gevaar voor overslag, maar de opgeroepen brandweer kon dat gelukkig wel verhinderen. De bewoners van enkele aanpalende huizen werden wel geëvacueerd, vooral omwille van de aanwezigheid van asbest en de hevige rookontwikkeling. Andere buurtbewoners werden gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Er raakte gelukkig wel niemand gewond.

Omdat er nog heel wat manschappen en materiaal van de veiligheidsregio Zeeland aanwezig waren voor het nablussen van een grote brand aan het Stationsplein in Hulst was vooral de hulpverleningszone Waasland aanwezig om de zware brand te blussen. Er werden extra tankwagens van de posten Melsele, Beveren en zelfs uit Sint-Niklaas ingezet om genoeg bluswater te voorzien. Door de interventie werd er zelfs zoveel water van het waternet getrokken dat heel de gemeente Nieuw-Namen een tijdlang zonder water kwam te zitten. De oorzaak van de brand is niet gekend. Een onderzoek door de Nederlandse politie zal daar later mogelijk meer duidelijkheid over brengen.

Afgelopen nacht reinigde de brandweer reeds de Hulsterloostraat waar stukjes asbest werden gevonden. De gemeente Hulst zal vandaag de rest van het gebied schoonmaken.