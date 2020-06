Hulpdiensten krijgen meldingen over grote rookpluim: affakkeling in haven aan de gang Kristof Pieters

02 juni 2020

17u10 0 Beveren De Hulpverleningszone Waasland kreeg dinsdag verschillende meldingen van burgers die verontrust waren over een grote zwarte rookpluim. Er bleek gelukkig nergens een brand te zijn. Op de rechteroever is een affakkeling aan de gang bij Total.

De zwarte rookpluim was kilometers ver in de omgeving te zien waardoor de hulpdiensten heel wat meldingen kregen van bezorgde mensen. Zowel in Antwerpen als bij de Hulpverleningszone Waasland kwamen telefoontjes binnen.

Omdat het niet de eerste keer is dat de fakkel van een olieraffinaderij voor paniek zorgt, werd geen grootschalig alarm geslagen. Terecht, want al snel bleek het ook dit keer te gaan om een affakkeling. Die is bezig bij olieraffinaderij Total aan de Scheldelaan. De affakkeling was niet gepland. Het ging om een noodprocedure om de druk te verlichten op de installatie. De overtollige gassen worden dan verbrand in de atmosfeer.