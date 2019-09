Hulpdiensten houden rooktesten in Liefkenshoektunnel: “Zien hoe rook zich verspreidt bij calamiteiten” Kristof Pieters

12 september 2019

09u16 2 Beveren De brandweer heeft in samenwerking met de beheerder van de Liefkenshoektunnel in de nacht van woensdag op donderdag een uitgebreide test van de ventilatiesystemen gehouden. Met die systemen kan men in de tunnel zowel lucht afvoeren als aanvoeren.

In geval van een stilstaande file is het belangrijk om verse lucht de tunnel in te blazen, maar in het geval van een calamiteit waarbij er brand uitbreekt moet de rook ook weggezogen kunnen worden om te vermijden dat hij zich over de hele lengte van de tunnel verspreidt.

Om te weten te komen hoe rook zich in de tunnel gedraagt, bracht de brandweerzone Antwerpen een stevige rookmachine en twee enorme ventilatoren ter plaatse. Zo werd gekeken wat de verschillende effecten van de ventilatoren zijn, al dan niet in combinatie van de vaste ventilatiekanalen in de tunnel.

Ook werd er door de civiele bescherming een test gedaan met een drone uitgerust met een camera om te bekijken in hoe verre die inzetbaar zou zijn mocht er zich een incident met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen voordoen in de tunnel. De test maakt deel uit van de voorbereidingen van een grootschalige rampoefening die midden volgend jaar zal plaatsvinden in de tunnel.