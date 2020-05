Huisvestingsmaatschappij behoudt dienstverlening op afspraak: “Minder frustratie bij cliënten en efficiënter voor ons” Kristof Pieters

04 mei 2020

12u37 3 Beveren De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting zal ook na de versoepeling van de coronamaatregelen de dienstverlening op afspraak behouden in haar kantoor in de Diederik Van Beverenlaan. “Dit is niet alleen veel efficiënter voor ons personeel, maar ook de cliënten worden beter geholpen”, zegt directeur Karin Beeldens.

Het proefproject met de dienstverlening op afspraak was al voor de coronacrisis ingevoerd. “Aanleiding was de herziening van de huurprijzen van sociale woningen”, legt voorzitter Ann Cools uit. “We werden overstelpt met vragen en om lange wachtrijen aan de balie te vermijden, besloten we enkel te werken met telefonisch gemaakte afspraken. Dit liep zo vlot dat we besloten hebben om dit proefproject met een half jaar te verlengen. Het personeel kan rustig doorwerken en er zijn ook minder conflicten aan de balie. Het personeel wordt niet meer zo vaak met agressieve cliënten geconfronteerd.”

Sp.a Beveren begrijpt de maatregel, maar betreurt wel de afbouw van de dienstverlening. “Vroeger kon iedereen het kantoor binnenstappen. We kregen al verschillende bezorgde reacties en vragen binnen van mensen die nu plots voor gesloten deuren stonden”, zegt gemeenteraadslid Méline Rovillard (sp.a).

Volgens directeur Karin Beeldens worden nu echter dubbele bezoeken vermeden. “Vaak kwamen mensen zich vroeger aanmelden bij de balie met een zeer specifieke vraag waar de medewerker geen antwoord op kon geven en moesten ze later terugkomen voor een afspraak. Dat leidde enkel tot frustratie. Nu werken we dus veel efficiënter. De openingsuren zijn zelfs verruimd, maar het enige verschil is dat men op voorhand een afspraak moet maken.”