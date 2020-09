Huis van het Kind start met Babytheek Kristof Pieters

15 september 2020

15u59 0 Beveren Het Huis van het Kind wil nog dit najaar van start gaan met een Babytheek. Dat is een uitleendienst voor babyspullen (kinderen tot 12 maanden). Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers en materiaal.

De Babybtheek is een bestaand initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken waarbij Huis van het Kind Beveren is aangesloten. Het is een eenvoudige en goedkope oplossing voor het aanschaffen van een babyuitzet. Ook kwetsbare doelgroepen kunnen zo kwalitatieve babyspullen in huis halen. De Babytheek is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen en is geen commercieel of winstgevend initiatief.

Om deze Babytheek op te starten is men nog op zoek naar geëngageerde en gemotiveerde vrijwilligers om de Babytheek open te houden, promotie te voeren, wassen en herstellen van materiaal, enz. Ook wordt nog voor het najaar 2020 babymateriaal in goede staat gezocht. Meer info: 0471 84 16 20 of huisvanhetkind@beveren.be