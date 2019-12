Huis van het Kind lanceert kwaliteitslabel voor ‘babyvriendelijke’ handelszaken Kristof Pieters

17u36 18 Beveren In CC Ter Vesten mochten negen handelaars dinsdag het label ‘BabySpot’ in ontvangst nemen. Het gaat om een initiatief van het Huis van het Kind dat een reeks handelszaken liet screenen op hun kindvriendelijkheid. Slechts één op drie van de bezochte plekken voldeed aan alle criteria. “Maar tijdens het onderzoek viel wel op dat een meerderheid wel gemotiveerd is om kleine aanpassingen te doen”, zegt Stéphanie Van Troyen van het Huis van het Kind.

Het is voor jonge gezinnen niet altijd even gemakkelijk om een restaurantbezoek te plannen of boodschappen te doen. Omgevingen waar ouders hun kind vlot kunnen voeden of verschonen, zijn er niet altijd aanwezig. Daarom besliste het Huis van het Kind Beveren om het project BabySpot te lanceren. Op zes weken tijd bezochten 16 leerlingen van het zevende jaar kinderverzorging van het KA Beveren en Sint-Maarten dertig verschillende handels- en horecazaken. “Er werd vooral gescreend op een aantal basiscriteria”, legt Stéphanie Van Troyen uit. “Je moet er vlot binnen kunnen met een buggy of kinderwagen, er moet een plek zijn om een kind te verschonen, een papflesje moet er opgewarmd kunnen worden en tot slot moet er een mogelijkheid zijn voor een toiletbezoek.”

Geen verliezers

Van de dertig bezochte handelszaken mochten er negen dinsdag hun label in ontvangst nemen. “Dit betekent echter niet dat de rest verliezers zijn”, benadrukken schepenen Katrien Claus en Dirk Van Esbroeck. “Tijdens de screenings is het opgevallen dat een meerderheid wel enorm gemotiveerd is om kleine aanpassingen te doen. Er kwamen zelfs concrete ideeën uit de bus. Niet alleen winkels en horecazaken kunnen een BabySpot zijn maar ook mutualiteiten, musea of gemeentelijke diensten. Door het label uit te hangen weten ouders waar ze terecht kunnen voor een luiertafel, borstvoedingskussen of wat speelgoed om hun kleinsten bezig te houden. Door de sticker met het logo aan de deur of raam te kleven, weten jonge ouders dat ze daar welkom zijn en er de nodige voorzieningen gaan vinden.”

De eerste zaken die een BabySpot-label kregen zijn Bloemenhuis, Cultuurcafé Ter Vesten, Dreambaby, Dreamland, Hotel Beveren, JBC, Pizza Hut, Ruitercentrum De Winning en Torfs. Ook het nieuwe Administratief Centrum belooft ‘BabySpot-klaar’ te zijn.

Welkom voelen

Winkelmanager Jaime Lockefeer en sales verantwoordelijk Myriam Herckenrath van Torfs zijn blij met de erkenning. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook welkom voelen”, leggen ze uit. “Zo kan men bij ons altijd naar het toilet gaan of een kind verschonen. We zullen kinderen ook altijd betrekken bij een gesprek en het kiezen van een paar schoenen.”

Voor Annemie De Guchteneire, teamleader bij Dreambaby, is het uiteraard vanzelfsprekend dat er veel aandacht is voor ouders met kinderen. “We hebben zelfs een speelhoek voorzien en men mag altijd vragen om een flesje op te warmen.”

Dat doen ze eveneens bij Cultuurcafé Ter Vesten. “We baten de zaak sinds januari uit en we hebben bij de herinrichting plaats gemaakt voor een kleine speelhoek”, zegt Joeri Bryssinck. “We hebben ook altijd kleurpotloden klaar liggen en op de kaart staat er aangepaste gerechten voor kinderen. Het zijn kleine inspanningen om jonge ouders zich ook welkom te laten vallen.”

Een overzicht van de BabySpots is terug te vinden op http://www.beveren.be/huisvanhetkind