Hubert Damen en Viv Van Dingenen worden peter en meter van Levensloop 2019 Kristof Pieters

03 juli 2019

17u28 1 Beveren Acteur Hubert Damen (Witse) en actrice Viv Van Dingeren (Thuis en Witse) hebben het peter- en meterschap aanvaard van Levensloop Beveren, de marathon ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Die is dit jaar aan zijn vijfde editie toe.

Beiden werden vorig jaar ook al gespot op het terrein van Levensloop Beveren. Viv Van Dingenen is bovendien nauw betrokken want bij haar werd twee jaar geleden eierstok- en baarmoederkanker vastgesteld. Met het peter- en meterschap willen beiden nu de organisatie van Levensloop een extra steuntje in de rug geven. Voor dit jubileumjaar is namelijk een grote uitdaging vooropgesteld. Naar analogie met de postcode van Beveren wil men namelijk 9120 deelnemers op de been brengen.

Levensloop 2018 is uiteindelijk afgeklokt op 267.054 euro en 5.710 deelnemers. De editie van dit jaar zal doorgaan op 19 en 20 oktober. Inschrijven kan via https://www.levensloop.be/relays/beveren-2019