Hotel Van der Valk daagt gasten uit om te ontsnappen uit wel erg bijzondere hotelkamer Kristof Pieters

03 oktober 2019

15u33 4 Beveren Wie kamer 666 boekt in Van der Valk Hotel Beveren staat enkele grote verrassingen te wachten. Het is immers één van de twee escape rooms die zopas zijn ingericht. “We vonden de inspiratie voor het thema in onze eigen rijke geschiedenis”, vertelt zaakvoerder Tim Van der Valk.

Een ‘escape room’ is een spelactiviteit waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte. Aan de hand van puzzels, opdrachten en raadsels moeten ze vervolgens een uitweg zien te vinden. Ze krijgen hiervoor een uur de tijd.

Van der Valk Hotel Beveren heeft twee van deze escape rooms laten bouwen op haar site. “We hebben ons laten inspireren door onze eigen geschiedenis”, legt Tim Van der Valk uit. “De ene kamer is ‘The Office’, de directieruimte waar men op zoek moet gaan naar ons familiegeheim. In de andere kamer, ‘Room 666’, zijn vreemde dingen gebeurd de voorbije jaren en de hotelgast is op mysterieuze wijze verdwijnen. De escape rooms bevinden zich in een oud deel van het hotel dat we enkel nog gebruikten als stockageruimte. We hebben alles verbouwd en de sfeer van het motel van destijds opnieuw gecreëerd. De kamers bevinden zich trouwens op de plek waar vroeger de ingang was. De lobby is nagebouwd op basis van oude foto’s. Gasten worden er ontvangen door een heuse picolo.”

Tussen de twee escape rooms bevindt zich een controlekamer. “Bij gebruik van de escape rooms zit er uiteraard altijd iemand achter de knoppen. Als hij ziet dat een team niet verder geraakt, kan hij cryptische tips geven via een computerscherm. We hebben ons trouwens niet beperkt tot één ruimte. In elke escape room is een verborgen deur die naar een tweede kamer leidt.”

Het eigen personeel mocht de escape rooms al eens uittesten. 60% van de deelnemers slaagt erin om binnen het uur buiten te geraken. Joni Van Overtveldt van het animatieteam van Van der Valk Hotel Beveren is alvast erg enthousiast. “Ons team heeft er 41 minuten over gedaan. Het was een leuke ervaring. Ik had het al één keer gedaan bij een vrijgezellenavond en kende dus de formule. In het hotel lijkt het me geknipt om aan teambuilding te doen.”

Dat vindt ook zaakvoerder Tim Van der Valk. “We gaan pas komend weekend officieel van start en intussen zijn er al een twintigtal reservaties binnen, zo’n 70% is van bedrijven die eens een leuke activiteit willen doen met het personeel. Per kamer kunnen er acht mensen deelnemen. Omdat bedrijven vaak met grotere groepen komen, gaan we nog een aantal arrangementen uitwerken waarbij de escape rooms in combinatie geboekt kunnen worden met bijvoorbeeld een workshop sushi maken. Uiteraard bieden we ook arrangementen aan met eten bij. We mikken echter zeker niet alleen op bedrijven maar ook families of vriendengroepen zijn meer dan welkom. Aan de reacties te zien is er veel interesse.”

De escape room boeken kan vanaf 17,5 euro per persoon. Meer info: http://escapehotelbeveren.be