Hotel Beveren stelt vergader- en feestzalen open als kantoorruimte: “Ideaal om sociale afstand te garanderen” Kristof Pieters

06 mei 2020

16u40 1 Beveren Bedrijven en particulieren kunnen voortaan kantoorruimte huren bij Van der Valk Hotel Beveren. Hiervoor worden de verschillende vergader- en feestzalen ter beschikking gesteld. Huurders krijgen een persoonlijke toegangsbadge en minimum zeven vierkante meter aan kantoorruimte. “We moeten creatief zijn om deze moeilijke periode te overbruggen”, zegt zaakvoerder Tim Van der Valk.

In tegenstelling tot de meeste hotels in de regio heeft Van der Valk tijdens de coronacrisis nooit de deuren gesloten. “Maar het aantal boekingen is uiteraard heel beperkt. Het gaat vooral om een zakelijk cliënteel dat actief is in de haven. Omdat we met onze restaurants wel takeaway en delivery doen hebben we beslist om ook het hotel niet te sluiten.”

Veel annuleringen

Maar uiteraard is de coronacrisis ook voor Van der Valk financieel een zware dobber. “Onze agenda zat goed vol tot in het najaar maar nu krijgen we de ene na de andere telefoon om een feest te annuleren of te verplaatsen”, bevestigt Tim Van der Valk. “Zelfs voor deze zomer wil een kwart tot de helft al een boeking wijzigen. De andere helft wacht nog even af of de maatregelen versoepeld gaan worden. Bij bedrijven zijn er zelfs reeds annuleringen voor het najaar.”

Bedrijvencentrum

Om deze moeilijke tijden te overbruggen, wordt nu volop naar creatieve oplossingen gezocht. Eén daarvan is de opening van het ‘Hotel Beveren Bedrijvencentrum’. “We hebben 14 feest- en vergaderzalen die nu niet gebruikt worden en het leek ons geknipt om ze te verhuren aan bedrijven die de regels van social distancing niet op de eigen werkvloer kunnen toepassen. Sommigen hebben de ruimte niet, bij andere ontbreekt het budget om de nodige aanpassingen te doen. Daarom dat we voortaan kantoorruimte aanbieden in zeven van onze zalen. We hebben een capaciteit voor een honderdtal personen maar indien nodig kunnen we dit nog uitbreiden naar andere zalen. Voor de feestzalen houden we wel de optie open dat ze vanaf juni mogelijk terug mogen ingezet worden voor kleinschalige feesten.”

Persoonlijke badge

Van der Valk richt zich in de eerste plaats tot bedrijven die enkele werknemers of zelfs een hele divisie willen plaatsen. “Maar ook particulieren kunnen een werkplek huren”, benadrukt Tim Van der Valk. “Door de combinatie met een gezin is thuiswerken niet voor iedereen een optie.” Alle huurders krijgen een persoonlijke badge waarmee ze toegang krijgen tot hun kantoor tussen 6 en é0 uur. “We voorzien zelf tafels en stoelen, handgel, wifi, printers maar ook drinkwater is inbegrepen. En uiteraard kan men ook een lunchbox bestellen.” Op aanvraag wordt ook bekeken of een hotelkamer tijdelijk kan omgebouwd worden tot kantoorruimte voor eenmanszaken.

Geen zomerbar

De Thirsty Toucan Zomerbar zal dit jaar alleszins niet doorgaan in het kasteeldomein Cortewalle. De gemeente liet weten geen toelating te verlenen. “Misschien dat we de infrastructuur gaan inzetten op ons eigen domein maar het is afwachten wat er deze zomer toegestaan zal zijn.”

Intussen zijn wel al de funderingswerken begonnen voor de bouw van een nieuwe vleugel. “Die werken gaan gewoon door”, verzekert Van der Valk. “De werken duren sowieso een jaar en we gaan er vanuit dat tegen die tijd alles wat genormaliseerd zal zijn. We beseffen echter tegelijk dat er nog een moeilijke periode voor de boeg ligt. De hotelsector is zwaar getroffen en het herstel zal zeker tijd vragen.”

Voor meer info over de kantoorruimte kan men hier terecht.