Hotel Beveren mag geen bubbelparty’s meer organiseren: “We hadden nochtans alle nodige maatregelen genomen” Kristof Pieters

31 augustus 2020

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft Hotel Van der Valk Beveren op de vingers getikt voor een bubbelparty die afgelopen weekend plaatsvond in één van de zalen. Op een filmpje is onder meer te zien hoe twee dj's zonder mondmasker op het podium staan. Volgens de organisatoren is het een momentopname die niet representatief is. "Er waren zelfs nadarhekken gezet in de zaal om bubbels goed te scheiden"



De party was een initiatief van de Thirsty Toucan Zomerbar in samenwerking met Moon Gin. Zaterdagavond en zondagmiddag waren er enkele dj’s te gast. Het evenement moest normaal gezien buiten doorgaan maar verhuisde door het slechte weer naar één van de feestzalen. Een filmpje dat daar werd opgenomen, kwam intussen terecht bij de politie en het gemeentebestuur. Op de beelden is te zien hoe twee dj’s elkaar aflossen zonder mondmasker en ook in de zaal veel volk rechtstaat. “Wie recht staat en danst zonder mondmasker gaat in de fout”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Op evenementen mag men enkel zittend iets consumeren en fuiven zijn in principe sowieso verboden. Er is bovendien nooit een aanvraag gebeurd. Als er op trouwfeesten maar tien mensen aanwezig mogen zijn, hadden we dat toch niet toegestaan. Ik heb nu aan de politie gevraagd om dit verder te onderzoeken.”

Momentopname

Tim Van der Valk, zaakvoerder van Hotel Beveren, was zelf niet aanwezig op het evenement maar benadrukt dat alle nodige voorzorgsmaatregelen waren genomen. “Het kan altijd gebeuren dat iemand zich even niet aan de regels houdt maar het filmpje is een momentopname die zeker niet representatief is voor het hele evenement”, reageert hij. “De zaal was opgedeeld in vakken voor aparte bubbels en die waren netjes van elkaar afgescheiden met nadarhekken om de nodige afstand te kunnen bewaren. Er moest ook op voorhand gereserveerd worden en bij het verlaten van de bubbel was het verplicht om een mondmasker te dragen. We dachten niet dat er een aanvraag moest gebeuren omdat dit onder de vergunning valt van onze feestzalen. ”

Tommy De Mulder van Moon Gin begrijpt evenmin de controverse. Hij was wel aanwezig en vond dat alles erg ordelijk en veilig verlopen was. “Soortgelijke bubbelparty’s vinden trouwens op heel wat andere locaties plaats, onder meer op De Ster in Sint-Niklaas. Daar staat iedereen ook te dansen in zijn bubbel. Dat is net het concept.”

De organisatoren leggen zich wel neer bij de beslissing van het gemeentebestuur. De Thirsty Toucan Zomerbar is sowieso vandaag aan zijn laatste dag toe.