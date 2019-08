Hotel Beveren investeert fors in uitbreiding: 62 extra kamers en 2 escape rooms Kristof Pieters

23 augustus 2019

10u17 0 Beveren Hotel Beveren start binnenkort met de bouw van een nieuwe vleugel. Er komen 62 extra kamers. Ook de bestaande infrastructuur wordt onder handen genomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van één van de feestzalen en in september worden ook twee escape rooms in gebruik genomen. “Die zijn geknipt voor bedrijven die aan teambuilding willen doen”, legt zaakvoerder Tim Van der Valk uit.

Momenteel telt Hotel Beveren 140 kamers met een gemiddelde bezetting van 80 tot 85%. Dat is veel voor een hotel want het betekent dat het regelmatig ook volboekt is. De plannen voor een uitbreiding liepen enige vertraging op door de vele procedures en attesten die nodig zijn. “We hebben daarom beslist om het project in twee fasen te splitsen”, legt zaakvoerder Tim Van der Valk uit. “We verwachten de vergunning voor de eerste fase tegen het einde van dit jaar waarna de werken meteen zullen opstarten. In de eerste fase worden vier verdiepingen opgetrokken, in een tweede komen er nog drie bouwlagen bij. In praktijk zal wel alles in één bouwproces verlopen dat ongeveer anderhalf jaar in beslag zal nemen.”

In de nieuwe vleugel komen er in totaal 62 extra kamers. Die kamers zullen groter zijn dan de bestaande en enkele zijn studiosuites voor een langer verblijf of voor mensen met kinderen. In een laatste fase komt er een ondergrondse parking in combinatie met een nieuwe conferentiezaal. Hotel Beveren heeft nu 13 vergader- en feestzalen maar de maximumcapaciteit van de grootste is met 350 gasten net iets te klein voor grote seminaries en conferenties.

Intussen wordt ook de bestaande infrastructuur opgefrist. De feestzaal USA werd als eerste aangepakt. Daar kan men sinds dit voorjaar op vrijdagavond en zondag terecht voor een ‘live cooking buffet’. “Een formule die enorm aanslaat”, maakt Van der Valk een eerste balans op. “Het scoort beter dan verwacht en we zijn dan ook enorm tevreden dat we die investering hebben gedaan.”

Momenteel wordt al weer een volgende zaal onder handen genomen en in september zal Hotel Beveren ook twee escape rooms in gebruik nemen. Een escape room is een ruimte waarin een groep mensen wordt opgesloten in het kader van een spelactiviteit. Aan de hand van puzzels en raadsels moeten ze vervolgens een uitweg zien te vinden. Cryptische aanwijzingen leiden deelnemers stapje voor stapje richting de uiteindelijke sleutel om de deur van binnenuit te kunnen open. “We hadden nog een ruimte achter de feestzalen die leeg stond”, legt Van der Valk uit. “De escape rooms worden ingericht in het thema van het hotel en er kunnen telkens zeven tot acht personen deelnemen per ruimte. We hebben twee escape rooms gebouwd zodat groepen tegen elkaar kunnen strijden. We krijgen heel wat bedrijven over de vloer en dit leek ons ideaal om aan teambuilding te doen. Ze zullen uiteraard ook gehuurd kunnen worden door groepen, families en verenigingen. Eind september voorzien we de opening.”