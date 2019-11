Horecaterrassen mogen heel jaar lang buiten blijven staan: “Ook in november kan het nog aangenaam zijn om buiten te zitten” Kristof Pieters

16u39 0 Beveren Als de gemeenteraad dinsdag het licht op groen zet, komt er een aanpassing van het politiereglement voor het plaatsen van terrassen. Horecazaken mogen nu enkel een terras plaatsen van 1 april tot 1 oktober maar buiten die periode kan het ook nog aangenaam vertoeven zijn in een winterzonnetje. De cafébazen zijn tevreden met de aanpassing. Kafee De Groene in Melsele gaat alvast dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om het hele jaar door een terras te zetten.

De vraag om het terrasreglement aan te passen kwam van een aantal horecabazen zelf en werd ondersteund door Horeca Beveren. “Op dit moment mogen er enkele horecaterrassen geplaatst worden van 1 april tot 1 oktober maar dat zorgt bij sommige voor praktische problemen”, legt schepen van middenstand Filip Kegels (N-VA) uit. “Niet elk café beschikt over voldoende berging om al die tafels en stoelen op te bergen. Bovendien zijn er ook buiten deze periode vaak zonnige dagen dat mensen een terrasje willen doen. In grotere steden staan terrassen vaak een heel jaar door buiten en we zien dat daar gretig gebruik van wordt gemaakt. Een terras is voor een horecazaak een grote commerciële troef. Dor het reglement aan te passen kunnen ze er ook gebruik van maken bij kermissen of andere festiviteiten in de winter zonder in overtreding te zijn. We nemen hiermee ook een stuk ongenoegen weg bij sommige cafébazen want niet iedereen hield zich strikt aan de regels. Een aantal horecazaken hebben een vaste constructie als terras. Dat wordt oogluikend toegestaan omdat we geen heksenjacht willen houden maar dit zorgt natuurlijk voor wrevel bij wie zich wel netjes aan de regels houdt. Door het hele jaar door terrassen toe te staan, is het ook voor de politie voortaan duidelijk.”

Terras zorgt voor sfeer

Kafee De Groene in de Spoorweglaan in Melsele gaat alvast gebruik maken van de wijziging om te investeren in een nieuw terras. “Ons terras heeft bijna de hele dag door zon”, reageren Stijn Tindemans en Karen Beeldens. “Zelfs in november, op een zonnige dag als vandaag, is het nog aangenaam om buiten te zitten. We waren zelf onlangs op de horecabeurs in Gent en zakten daarna nog even af naar het centrum. Daar zie je ook overal mensen buiten zitten op het terras, zelfs in de winter. Het maakt een centrum ook gezelliger en levendig.”

Voor Stijn en Karen is het ook praktisch veel handiger om een terras te laten staan. “We zitten hier in een hoekpand zonder bergruimte. De vorige eigenaar verhuisde elk jaar alle tafels en stoelen naar de zolderverdieping. Wij mochten gelukkig alles bij iemand in de buurt stallen maar het blijft erg onpraktisch. Als ons terras een heel jaar door mag blijven staan, willen we er ook met plezier in investeren. We denken onder meer aan een luifel en terrasverwarming. Als de gelegenheid van een terras er is, zullen klanten er ongetwijfeld gebruik van maken.”