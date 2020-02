Horecaduo opent jaar na overname Cultuurcafé nieuwe brasserie ‘De Dorpskern’ Kristof Pieters

10 februari 2020

20u23 4 Beveren Joeri Bryssinck (26) en Stef Packolet (22) hebben in de Vrasenestraat hun nieuwe brasserie De Dorpskern geopend. Het jonge horecaduo weet van aanpakken want amper één jaar geleden namen ze ook al het Cultuurcafé Ter Vesten over. “Hier mikken we op een breder publiek”, klinkt het. “Men kan hier terecht voor een eenvoudige dagschotel als men eens geen zin heeft om te koken.”

Twee zaken tegelijk runnen. Het kost heel wat energie en tijd maar Joeri en Stef geloven in de combinatie. “We moeten dit doen als we jong zijn”, lacht Joeri. Hij volgde een opleiding in de hotelschool De Groene Poort en gaf de liefde voor het koken door aan zijn vriend Stef. “Ik werkte hiervoor al zeven jaar in het Cultuurcafé. Vier jaar geleden had ik al eens de kans om de concessie over te nemen maar toen ik kreeg ik niet op tijd het nodige budget bij elkaar. Vorig jaar lukte het wel en is Stef als vennoot mee in de zaak gekomen. Het is een groot succes geworden. In die mate dat het soms zelfs iets te druk is geworden. De akoestiek is er niet zo denderend en het kan wel eens luidruchtig worden als er veel volk is. Toen we toevallig vernamen dat er een horecapand vrij stond in de Vrasenestraat, zijn we er meteen op gesprongen. Op slechts anderhalve maand hebben we het hele pand een grote opknapbeurt gegeven.”

Vlaamse kost

De Dorpskern huist in het pand waar vroeger Pompadour gevestigd was. Joeri en Stef gaven het interieur een hele make over. Er zijn zo’n 40 couverts. Een vergunning voor een terras in de zomer hebben de twee ook al op zak. In De Dorpskern willen Joeri en Stef zich richten op een iets breder publiek. “We mikken zowel op bezoekers van het Winkeldorp die hier komen shoppen als de handelaars zelf die snel willen lunchen. ’s Avonds richten we onze pijlen vooral op mensen die geen zin hebben om te koken. Hier kan je namelijk een eenvoudige dagschotel vinden zoals je die thuis zelf zou klaarmaken, zoals stoemp met worst. Zeg maar de typische Vlaamse kost. We voelden dat er vraag naar was. Overdag zal het wellicht een iets ouder publiek zijn voor een kop koffie. Daarom dat we onze prijzen zo democratisch mogelijk houden. Er is ook veel aandacht gegaan naar gezinnen. Jonge mama’s vinden hier alles om een baby te verschonen. We hebben zelfs pampers in huis voor als ze die zelf vergeten zouden zijn.”

Er wordt ook nauw samengewerkt met plaatselijke handelaars zoals vishandel Martinus, theespeciaalzaak De Plantage en slager Placide. Er staan ook zeven lokale bieren op de kaart die door Bier Verenigt worden geleverd. “En omgekeerd krijgen we daar ook veel goodwill voor in de plaats”, legt Joeri uit. “Wie bijvoorbeeld bij Bens Boetiek voor 50 euro gaat shoppen, krijgt dan een bon om hier een pannenkoek te komen eten. We vinden het fijn dat handelaars samenwerken. We geloven ook in de toekomst van de Vrasenestraat. Er wordt wel eens geklaagd over leegstand maar dat komt vooral omdat er zoveel bouwprojecten bezig zijn.”

Stef staat alle dagen in De Dorpskern. Joeri wisselt af met het Cultuurcafé. “Veel vrije tijd blijft er niet over maar De Dorpskern is voor ons belangrijk omdat dit onze eigen brasserie is. Als we de concessie van Ter Vesten toch zouden kwijtspelen, kunnen we hier altijd op terugvallen.”

De Dorpskern is elke dag open behalve zondag en dat vanaf 8 uur. Tijdens de dinsdagmarkt open de brasserie zelfs al om 7 uur de deuren.