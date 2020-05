Hoppen van Waterbus op e-bike of pendelbus: Kallosluis wordt mobipunt Kristof Pieters

07 mei 2020

10u54 6 Beveren Het zal voor werknemers in de Waaslandhaven in de toekomst makkelijker worden om verschillende vervoersmogelijkheden te combineren. Hiervoor wordt een nieuw mobipunt ontwikkeld aan de Kallosluis. Aan de halte van de Waterbus komt een grote parking, een stalling voor e-bikes en ook De Lijn zal eindelijk tot in het havengebied rijden.

Het grootste knelpunt op vlak van openbaar vervoer is momenteel de as tussen het noorden en zuiden. De tramterminus in Melsele en het treinstation van Beveren zijn twee belangrijke overstappunten voor werknemers maar er mankeert een aansluiting richting haven. Binnen de Vervoerregio Antwerpen wordt daarom onderzocht hoe deze missing links kunnen ingevuld worden. Verschillende partners zoals MLSO, het Havenbedrijf Antwerpen, de gemeente Beveren en De Lijn zijn er het alvast over eens dat er een mobipunt moet komen aan de rand van het havengebied waar verschillende vervoersmogelijkheden gecombineerd kunnen worden.

Om het half uur een bus

De keuze valt hiervoor op de huidige halte van DeWaterbus aan de Kallosluis. “Het is de bedoeling dat er een vaste busverbinding komt tussen het station en de Kallosluis”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “De huidige lijn 83 vertrekt op de Grote Markt en rijdt via Kallo richting Kieldrecht. In de toekomst zal de startplaats het station van Beveren zijn en de eindhalte het mobipunt aan de Kallosluis. Door niet langer door te rijden tot in Kieldrecht kan ook de frequentie van deze lijn verhoogd worden. We mikken op een bus per half uur.”

Station voor e-bikes

Maar niet alleen het busvervoer wordt uitgebouwd. Aan het mobipunt zullen werknemers de keuze krijgen tussen verschillende vervoersmogelijkheden. Aan de rotonde van de havenpunt van de Kallosluis is voldoende ruimte voor een parking en overstaphaltes voor bussen. Het Havenbedrijf gaat alvast zorgen voor infrastructuur met laadstations voor pilootprojecten met elektrische deelfietsen en aan het station van Beveren zal Bluebike nog dit jaar acht deelfietsen aanbieden. “Ook het collectief vervoer dat individuele bedrijven inlegt zal in Kallo halt houden”, vult Hans De Bock, diensthoofd mobiliteit bij de gemeente Beveren, aan. “Er lopen ook nog gesprekken om dat vervoer meer te bundelen.”

Alternatief voor auto

Het nieuwe Mobipunt zal wellicht voor 2021 zijn. De busverbinding komt er mogelijk iets vroeger, na de heraanleg van de Fabriekstraat in Kallo. “De connectie tussen Kallo en Kieldrecht verdwijnt maar uit tellingen blijkt dat het aantal gebruikers minimaal is”, zegt schepen Van Roeyen. “Bovendien is er nog altijd een verbinding vanuit Beveren naar Verrebroek en Kieldrecht. Het is vooral belangrijk dat de frequentie tussen het station en de haven verhoogd wordt zodat het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief is voor de wagen. In de toekomst dus van het ene op het andere vervoersmiddel kunnen ‘hoppen’ om files te vermijden.”