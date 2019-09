Hond is allergisch aan baasje en behandeling kost elke maand handenvol geld Kristof Pieters

24 september 2019

12u44 0 Beveren Mensen die allergisch zijn aan huisdieren, het komt vaak voor. Omgekeerd gebeurt het echter soms ook. Bij Fausto is een allergie vastgesteld voor menselijke huidschilfers. Om de jeuk draaglijk te houden, lopen de maandelijkse inspuitingen erg hoog op. Baasje Sylvia Serruys vindt het onbegrijpelijk dat dit broodnodig medicijn zo duur moet zijn. “We brengen dit offer maar wat met hondenbaasjes die dit niet kunnen betalen”, vraagt ze zich boos af.

Sylvia Serruys maakt haar verhaal niet toevallig net nu bekend. Momenteel zijn er hevige debatten aan de gang over de torenhoge prijzen die farmaceutische bedrijven vragen om patiënten te helpen. “Maar ook voor medicatie voor dieren worden enorm grote bedragen gevraagd”, klaagt ze aan. Enkele weken geleden werd een allergie vastgesteld bij haar hond Fausto, een Cane Corso van 1,5 jaar. “Het probleem deed zich al een tijdje voor”, doet ze haar verhaal. “Fausto had veel last van jeuk over gans het lichaam en voornamelijk aan de tenen. Ook herhaaldelijke oorontstekingen en rond zijn kin verschenen er allerlei puistjes, nog best te vergelijken met jeugdacné. Deze uitslag kan ook behandeld worden met bijkomende dure antibiotica, want Fausto is een zware hond en de toediening wordt berekend volgens het gewicht. Rond zijn ogen is er dan weer haaruitval en wordt verzorgd met oogzalf. Het arme dier heeft er veel last van want het jeukt enorm hard. We zijn dan naar een dierenarts getrokken voor testen. Er werden allergietesten gedaan en bloed getrokken. Zes weken later volgde het verdict: Fausto heeft inderdaad een allergie en dan nog wel eentje voor menselijke huidschilfers. We waren natuurlijk eerst met verstomming geslagen. Allergisch zijn voor je eigen baasje… Hoe kan dat nu? Maar volgens de dierenarts komt dit soort allergie meer en meer voor bij dieren.”

Sylvia stond voor een moeilijke keuze. Een behandeling met cortisone die op termijn zware gezondheidseffecten voor de organen met zich meebrengt of maandelijkse inspuitingen met het medicijn Cytopoint dat de jeuk onder controle houdt. “We hebben meteen gekozen voor dit laatste maar de facturen lopen wel torenhoog op”, vervolgt Sylvia. “Eén inspuiting per maand kost 204 euro zonder consult en in tegenstelling tot medicijnen voor mensen wordt hier niks van terugbetaald.”

Contact vermijden met haar hond, is voor Sylvia geen optie. “Fausto zou erg ongelukkig worden als we hem plots niet meer zouden aanraken of aaien. Het dier begrijpt dat natuurlijk niet. Hij zou het als een straf ervaren als we hem plots in een hok in de tuin zouden plaatsen. Het is bovendien geen contactallergie. Het is via de luchtwegen dat hij allergisch reageert op menselijke huidschilfers. Aangezien hij in huis loopt en slaapt, is dat moeilijk te vermijden. We hebben wel al geïnvesteerd in een machine die de lucht in huis zuivert.”

Intussen heeft Fausto zijn eerste inspuiting gekregen en het medicijn lijkt inderdaad resultaat te geven. “Je weet natuurlijk op voorhand dat de zorg voor een dier geld kost maar deze facturen zijn wel zwaar om te dragen. Bovenop de 204 euro voor de maandelijkse inspuitingen komt ook nog eens 100 euro aan aangepaste voeding, 100 euro voor de antibiotica aan zijn kin en de rekeningen van de dierenarts. Dit is bovendien voor de rest van zijn leven. Deze kosten roepen wellicht veel vraagtekens op maar onze Fausto is nog zo jong en een waardig gezinslid, we willen hem deze kansen geven. Ongetwijfeld zouden andere hondenbaasjes misschien kiezen om hun dier te laten inslapen vanwege de hoge kosten en dat is erg. Uiteindelijk kan hij ondanks alles hier wel een comfortabel leven door krijgen, wat zonder medicatie niet mogelijk is. Daarom dat ik een oproep wil doen aan de overheid om ook deze problematiek eens onder de loep te nemen. Het is jammer dat dieren moeten lijden terwijl er medicijnen bestaan die hen kunnen helpen, medicijnen die aanvaardbaar zijn om te bekostigen.”