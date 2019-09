Hoekwoning Ijzerstraat gaat onder sloophamer na crash door joyriders Kristof Pieters

13 september 2019

12u55 3 Melsele Het huis op de hoek van de Ijzerstraat en Grote Baan in Melsele wordt volgende week afgebroken. De woning raakte in juni onherstelbaar beschadigd nadat twee tieners tijdens een joyride door de gevel knalden.

De gemeente had de woning net voor het ongeval aangekocht en het was sowieso de bedoeling om het huis te slopen voor de verkeersveilige heraanleg van de N70. Het ongeval bracht het dossier enkel in een stroomversnelling. Op 12 juni knalden twee jongeren met hun auto tegen de gevel tijdens een politieachtervolging die gestart was in het vlakbij gelegen Pareinpark. Nadien bleek dat één van de tieners met de auto van zijn ouders aan de haal was gegaan. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het jonge koppel dat het huis huurde, moest wel noodgedwongen verhuizen.

Het gemeentebestuur laat weten dat de hoekwoning in de week van 16 september onder de sloophamer zal gaan. De Ijzerstraat wordt dan afgesloten voor het verkeer. Voetgangers en fietsers met fiets aan de hand kunnen wel nog door. Omrijden kan langs de Spoorweglaan die van dan af terug open is voor alle richtingen.

Het is op korte tijd al de tweede woning langs de N70 die gesloopt wordt. Eerder werd ook een statig herenhuis afgebroken op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan. Ook dat stond te dicht bij de rooilijn maar was al decennialang onbewoond.