Hoekhuis op Grote Baan na decennia leegstand onder sloophamer Kristof Pieters

19 augustus 2019

14u55 6 Beveren Een aannemer is maandag gestart met de sloop van het leegstaande huis op de hoek van de Spoorweglaan en Grote Baan in Melsele. Het Vlaams gewest laat het pand afbreken in het kader van de geplande heraanleg van de N70.

Het statige herenhuis staat al enkele decennia leeg. De laatste jaren was de verkrotting ervan in sneltempo toegenomen, waardoor ook de veiligheid in het gedrang dreigde te komen. Het gebouw werd aangekocht door het Vlaams gewest voor de heraanleg van de N70. Nu de herinrichting op stapel staat, is eindelijk ook werk gemaakt van de sloop van het historische pand. Enkel een tuinpaviljoen zal van de sloophamer gevrijwaard blijven. Aannemer Smet is maandag begonnen met de afbraak. Nog tot en met vrijdag 6 september zal de Spoorweglaan hierdoor niet toegankelijk zijn met de wagen vanaf de Grote Baan (N70). Men kan dan enkel uit de Spoorweglaan richting Beveren rijden.

Nutswerken aan N70

Vandaag is ook Synductis opnieuw van start gegaan met de nutswerken aan de N70. Er wordt gewerkt ter hoogte van de Snoeckstraat om zo verder te werken naar de Schoolstraat (N450). Deze fase duurt normaal gezien tot en met vrijdag 6 september. Gedurende deze periode geldt opnieuw enkelrichting op de N70 richting Beveren.

Tot slot is vandaag ook het startschot gegeven van de heraanleg van de Snoeckstraat. De werken omvatten de volledige opbraak van de huidige weg en riolering tussen de N70 tot en met het kruispunt met de Pauwstraat. De rijweg wordt heraangelegd in asfalt van 5 meter breed. Er komen ook fietspaden in beton langs beide zijden, met een breedte van 1,75 meter. Langs de pare kant is er ook een voetpad met een breedte van 2 meter. De straat wordt ook groener gemaakt met de aanplant van 18 bomen.