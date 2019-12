Hockey Club Beveren krijgt waterveld met kunstgras op terreinen van voetbalclub Eendracht Verrebroek: “Huidige accommodatie optimaal benutten” Kristof Pieters

06 december 2019

16u18 10 Beveren/Verrebroek Na de fraaie prestaties van zowel de Red Panthers als Red Lions zit de hockeysport meer dan ooit in de lift. Sinds drie jaar is er ook in Beveren een club actief. Het ledenaantal verdubbelt zowat elk jaar, waardoor men intussen reeds 150 jeugdspelers telt. De gemeente trekt nu 800.000 euro uit om een volwaardig waterveld aan te leggen met kunstgras. Voetbalclub Eendracht Verrebroek is bereid om een oefenterrein af te staan.

Hockey Club Beveren (HCB) is drie jaar geleden opgericht onder impuls van de Vlaamse Hockey Liga zelf. “In deze regio zijn er twee clubs actief in Temse en Lokeren maar Beveren was nog een blinde vlek”, zegt Sébastien Michielsen. “We zijn dan begonnen met het geven van enkele initiaties en dat bleek meteen een schot in de roos. We zagen dan ook meteen het potentieel om hier een club te helpen oprichten. Bij de start in het voorjaar van 2017 waren er al meteen een vijftigtal leden.”

Sterke groei van ledenaantal

Sinds het najaar van 2018 is de club met enkele ploegen in competitieverband beginnen spelen. “Op dit moment maken we voor onze trainingen gebruik van een kunstgrasveld van FC Bosdam en spelen we onze thuiswedstrijden in Wilrijk. Dat is geen ideale situatie, zeker niet met de sterke groei van ons ledenaantal”, zegt voorzitter Hans D’Olieslager. “We zitten nu al aan 150 jeugdspelers en als de Red Lions volgend jaar misschien Olympisch kampioen worden, zal er ongetwijfeld nog een enorme toeloop volgen.”

De club ging daarom aankloppen bij het gemeentebestuur om op zoek te gaan naar een terrein waarop een volwaardig waterveld kan aangelegd worden. “Er is namelijk een groot verschil in een kunstgrasveld voor voetbal of hockey”, legt Sébastien Michielsen uit. “Bij voetbal moeten de grassprieten lang zijn maar bij hockey is dit net omgekeerd omdat de bal snel moet kunnen rollen. Bovendien moet er ook een laagje water bovenop liggen.”

We zitten nu al aan 150 jeugdspelers en als de Red Lions volgend jaar misschien Olympisch kampioen worden, zal er ongetwijfeld nog een enorme toeloop volgen Hans D’Olieslager

In Beveren en Melsele, waar de meeste leden van afkomstig zijn, bleek echter geen ruimte beschikbaar op korte termijn. “Als we een RUP moeten opmaken, zijn we vertrokken voor vijf tot tien jaar en dus zijn we gaan kijken in de deelgemeenten”, zegt schepen van Sport Katrien Claus (CD&V). “Als snel bleek dat een veld in Verrebroek de beste optie was. Er is nog ruimte op het sportterrein waar nu voetbalclub Eendracht Verrebroek speelt. Er zijn bovendien al de nodige voorzieningen, maar belangrijker, HCB kan er een volwaardig hockeyveld laten aanleggen.”

Oefenterrein afstaan

Bij Eendracht Verrebroek waren ze bereid een oefenterrein af te staan. “Op termijn zullen we dan wel eveneens een kunstgrasveld moeten aanleggen om het verlies te compenseren”, zegt ondervoorzitter Filip Kegels. “Maar het is een win-win voor beide partijen. Hier is veel geld geïnvesteerd in de modernisering van de cafetaria en de kleedkamers en we zouden de kosten van onder meer de nutsvoorzieningen nu kunnen delen. Verrebroek is een kleine deelgemeente met weinig jeugd. Door deze samenwerking kan de infrastructuur veel beter benut worden.”

HCB mikt op de zomer van 2021 om te verhuizen naar Verrebroek. De gemeente heeft 800.000 euro uitgetrokken voor de aanleg van het veld maar hoopt ook op een subsidie van Sport Vlaanderen. Daarnaast zullen enkele oude kleedkamers van Eendracht Verrebroek nog gerenoveerd moeten worden. Er komt in de bestaande kantine ook nog een apart horecapunt zodat elke club zijn eigen inkomsten kan genereren.