Historische Singelberg bedreigd door konijnen: groen licht voor gecontroleerde jacht Kristof Pieters

22 mei 2020

14u48 2 Beveren Het doorstond maar liefst tien eeuwen en de Tachtigjarige Oorlog, maar uitgerekend een te grote konijnenpopulatie bedreigt nu de restanten van de historische Singelberg. Het gemeentebestuur van Beveren gaat gecontroleerde jacht toestaan om de overbevolking aan te pakken. Intussen zijn er stukken van de fundering volledig bloot komen te liggen.

De Singelberg is de oudste versterking van Groot-Beveren en dus nauw verbonden met het ontstaan van de gemeente. Reeds in de tiende eeuw was er sprake van een Burcht op deze plek. Onder meer de hertog van Parma had er zijn hoofdkwartier. In de zeventiende eeuw werd het vervallen kasteel afgebroken. Met de stenen werden heel wat andere grote bouwwerken opgetrokken zoals de kerk van Verrebroek. Vandaag is enkel nog de heuvel overgebleven waarop de burcht was gebouwd. Sinds 1975 is de Singelberg als landschap beschermd.

Bouwpuin in konijnenholen

Momenteel staat de Singelberg opnieuw in de spotlights in het kader van het Vijdjaar. Joos Vijd, de opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods, is er namelijk geboren en opgegroeid. Maar nu wordt de historische site dus bedreigd door erosie en een overpopulatie van konijnen. Zowel Erfpunt als Monumenten en Landschappen brachten al een inspectiebezoek om de problematiek in kaart te brengen. “Onder meer de fundering van een toren aan de achterzijde is intussen bloot komen te liggen”, zegt erfgoedconsulent Bert Verwerft. “De dieren graven ook holen in de hele heuvel. Het bouwpuin wordt door de konijnen naar buiten gewerkt. Er komt zelfs aardewerk tevoorschijn. We willen niet dat mensen er op schattenjacht gaan en stukken gaan meenemen. We gaan moeten optreden of de toestand wordt steeds erger.”

Samenwerking wildbeheerseenheid

De gemeente heeft nu beslist om de overbevolking aan te pakken en gaat hiervoor samenwerking met de plaatselijke wildbeheerseenheid. Die zal de konijnen schieten en fretten inzetten om de konijnen uit hun holen te jagen. Daarna zal er een lage omheining rond de heuvel geplaatst worden. “De fundering die nu bloot ligt, gaan we terug afdekken met aarde”, vult Verwerft aan.

Archeologisch onderzoek

Erfpunt heeft enkele maanden geleden ook het aardmagnetisch veld onder de grond rond de Singelberg gemeten met een magnetometer. “Hiermee kunnen we objecten onder de grond detecteren”, klinkt het. “Afhankelijk van de hoeveelheid metaal die ze bevatten, krijg je andere resultaten en kunnen we in beeld brengen welke gebouwen er vroeger stonden.” De resultaten waren normaal gezien deze maand aan het publiek voorgesteld tijdens de Archeologiedagen, maar dat evenement is verplaatst naar oktober.