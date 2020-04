Historisch schoolschip Ortelius verhuist naar Doel voor restauratie: “In 2022 willen we deelnemen aan Tall Ship Races” Kristof Pieters

22 april 2020

13u28 0 Doel De stad Antwerpen heeft de verkoop goedgekeurd van de historische schooltjalk Ortelius aan de vzw ‘De Maakschappij’ uit Doel en dat voor de symbolische prijs van 1 euro. Vrijwilligers gaan het stuk varend erfgoed restaureren waarna het schip terug in de vaart wordt gebracht. De Ortelius zou tegen de Tall Ships Races in 2022 klaar moeten zijn.

Vzw De Maakschappij werd vorig jaar opgericht door vier bewoners uit Doel: Pieter Ghysels, Katrien Pauwels, Kevin De Mey en Liese Stuer. Ze willen het Scheldedorp nieuw leven inblazen en mensen allerlei vaardigheden bijbrengen zodat ze opnieuw hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Een eerste project is Atelier De Nijs. Van de afdeling Maritieme Toegang kreeg de vzw twee aanpalende magazijnen van een voormalige elektricien ter beschikking om op te knappen. De vzw gaat er onder meer zeilschepen bouwen en renoveren.

Ambachten aanleren

Een eerste concreet project is de restauratie van de Ortelius, van een oorsprong een zeilend vrachtschip uit 1898. In 1945 werd het schip samen met de tjalk De Gerlache aangekocht door Antwerps burgemeester Lode Craeybeckx en geschonken aan de stad. Beide schepen werden omgedoopt tot schoolschip. De Ortelius en De Gerlache deden korte rondvaarten op de Schelde en ook langere uitstappen naar Nederland. De schoolkinderen konden dan aan boord blijven overnachten. De Ortelius werd in 2005 uit de vaart genomen en stond sinds vorig jaar stond de tjalk te koop. Omdat het varend erfgoed betreft, waren er echter strikte voorwaarden aan verbonden. Pieter Ghysels uit Doel van vzw De Maakschappij kon daaraan beantwoorden. Door de verkoop aan de vzw is dit varend erfgoed van dag één namelijk toegankelijk voor iedereen die er aan wil meehelpen en ook zal het publiek de werken kunnen volgen. “Het restauratieproject is bovendien een uiterst geschikt platform voor het aanleren van ambachten als hout- en staalbewerking, motormechanica, elektriciteit en zelfs loodgieterij”, zegt Pieter Ghysels. “Hiervoor gaan we ook samenwerken met partners zoals VDAB of Syntra. Toen we met de vzw De Maakschappij vorig jaar van start gingen waren we eigenlijk al volop bezig met het verwerven van de Ortelius. We hebben er altijd in geloofd en zijn de stad enorm dankbaar dat ze dit nu mogelijk maakt. Het is ook een mooi symbool na de polemiek die er jarenlang is geweest tussen Antwerpen en de haven enerzijds en Doel anderzijds.”

Transport over land

Het schip wordt over land naar Doel gebracht en zal daar gerenoveerd worden. “We kunnen hiervoor op de steun rekenen van het bedrijf Aertssen dat sinds kort in de Waaslandhaven een vestiging heeft en veel ervaring heeft met uitzonderlijk vervoer. In coronatijden is het iets moeilijker om er een exacte timing op te kleven maar we hopen het schip zo snel mogelijk in Doel te krijgen. Het is wel een maatje te groot voor het magazijn. Het zal daarom buiten gestald worden maar we voorzien wel een overkapping om comfortabel te kunnen werken.”

Tall Ship Races

Nu de overdracht van de tjalk een feit is, kan de vzw eindelijk ook subsidiedossiers opstarten. “De steun van Erfgoed hebben we al en het is ook belangrijk dat onze site niet alleen zal openstaan voor medewerkers maar ook voor bezoekers. We hebben ons zelf een krappe timing opgelegd van twee jaar en we hopen die deadline te halen. Dan kan de Ortelius namelijk deelnemen aan de Tall Ship Races in 2022. Daarna willen het schip inzetten voor boottochten, vaaropleidingen, teambuildings, schoolreizen en deelnames aan maritieme festivals.”

Meer info: http://vzwdemaakschappij.be/

Symbooldossier

Het bewoners- en actiecomité Doel 2020 is bijzonder blij met dit waardevol initiatief. “We zien in de verkoop ook een teken van goede wil vanuit de stad die jarenlang ijverde voor de vernietiging van het Scheldedorp”, zegt woordvoerder Jan Creve. “We hopen dat het project kan bijdragen aan de heropleving aan Doel maar ook aan een betere verstandhouding tussen de bewoners van het Scheldedorp en stad Antwerpen en het Havenbestuur. Het laat alleszins zien hoe initiatieven in het Scheldorp een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio.”