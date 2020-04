Hinder in Liefkenshoektunnel op 23 en 24 april door onderhoud Kristof Pieters

22 april 2020

16u45 3 Kallo Na een eerste en tweede onderhoudsweekend in januari en februari, vindt op 23 en 24 april de derde ‘tunnelwas’ plaats in de Liefkenshoektunnel. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden, gebeurt dat ‘s nachts.

De tunnel wordt telkens in een rijrichting afgesloten. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten tussen 21 en 5 uur. Vrijdagnacht is de tunnelkoker richting Stabroek aan de beurt. Beide dagen is er in een omleiding voorzien. In totaal krijgt de Liefkenshoektunnel tien beurten. Alleen in juli en augustus is er geen onderhoud voorzien. Volg ter plaatse de omleiding om je bestemming te bereiken.