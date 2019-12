Hij was een kerstcadeautje dat koudweg werd gedumpt, maar nu is Sherlock ‘asielhond van het jaar’ Kristof Pieters

22 december 2019

11u01 30 Haasdonk/Nieuwkerken In het Dierencentrum Waasland is de jonge beagle Sherlock verkozen tot ‘asielhond van het jaar’. Niet om zijn uiterlijk, maar wel omwille van het verhaal achter zijn adoptie. Het energieke dier werd door zijn Spaanse baasjes gedumpt nadat hij op Kerstmis vorig jaar als cadeautje was gekocht. Nu mag de jonge pup de eindejaarsfeesten doorbrengen bij zijn nieuwe familie die hem alle liefde geeft.

De verkiezing van de ‘asielhond van het jaar’ werd na tien edities over een totaal andere boeg gegooid. Voor de eerste maal stonden namelijk niet de honden maar wel de baasjes op het podium. “Je mag je immers niet laten leiden door het uiterlijk, een kwispelend staartje of droevige oogjes”, klinkt het bij het asiel in Haasdonk.

Een jury moest een keuze maken op basis van het levensverhaal van het dier. Het parcours van de jonge beagle Sherlock ontroerde iedereen. “Hij is in mei bij ons gearriveerd”, vertellen zijn baasjes Roxanne De Wachter en Yves Van Meirvenne uit Nieuwkerken. “We hebben altijd honden gehad, een eigen roedel zeg maar. We hadden vier honden maar de laatste is vorig jaar gestorven op 15-jarige leeftijd. Daar waren we even van onder de voet. Aanvankelijk wilden we niet meteen een nieuwe hond, maar we merkten al gauw dat we iets misten in ons leven. Het huis voelde plots enorm leeg aan. We zijn dan op internet beginnen kijken en vonden een beagle in een Spaans asiel. Dat wordt uitgebaat door een Belgische vrouw en we legden meteen contact.”

“Sherlock door een familie als pup werd gekocht om als kerstcadeau te geven aan de kinderen. Twee maand later zat hij al in het asiel omdat hij iets te veel energie had. Een beagle is een heel speelse hond en als hij iets heeft geroken, werken zijn oren meestal niet meer”, lacht Roxanne. “Jammer genoeg nemen mensen vaak een hond in huis zonder te weten wat de karaktertrekken zijn van het dier. Het vraagt tijd om een hond op te voeden.”

Sherlock is gekozen om zijn verhaal en niet om zijn uiterlijk. Maar toegegeven, met dat ongelooflijk lief snoetje had hij ongetwijfeld sowieso ook hoog gescoord Brigitte De Baere

Roxanne en Yves kregen Sherlock niet zomaar mee naar huis. “Het Spaans asiel werkt samen met Belgische vrijwilligers die eerst een huisbezoek komen doen. We vinden dit niet meer dan normaal. Intussen hadden we ook contact met een Pools asiel waar ze eveneens een beagle hadden binnengekregen. We hebben hem ook geadopteerd en hem Watson genoemd. Recent is er nog Phoebe bijgekomen. Onze roedel is nu compleet. Het zijn drie zalige honden en ze kunnen het ook onderling goed met elkaar vinden.”

Sherlock werd verkozen als ‘asielhond van het jaar’ en won hiermee zijn gewicht aan hondenvoer. Maar het is vooral de boodschap die voor Roxanne en Yves primeert. “Haal niet ondoordacht een dier in huis”, klinkt het resoluut.

Brigitte De Baere van Dierencentrum Waasland kan zich daar alleen maar volmondig bij aansluiten. “Een hond lijkt misschien een leuk geschenk voor onder de kerstboom, maar dat is het niet. Vroeger zagen we 10 tot 15 procent van de geplaatste asielhonden in de kerstperiode een paar maand later al terug. We hebben daar lessen uit getrokken. In deze periode van het jaar zijn we extra voorzichtig en sowieso volgt er altijd eerst een huisbezoek. Daarom dat we voor de verkiezing dit keer met ‘blind auditions’ werkten. Sherlock is gekozen om zijn verhaal en niet om zijn uiterlijk. Maar toegegeven, met dat ongelooflijk lief snoetje had hij ongetwijfeld sowieso ook hoog gescoord”, knipoogt Brigitte lachend.