Hevige reacties op komst nieuw asielcentrum: pro en contra houden manifestatie Kristof Pieters

22 september 2019

11u14 20 Beveren De aangekondigde komst van een nieuw tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein lokt hevige reacties uit. Het Vlaams Belang organiseert dinsdag voor aanvang van de gemeenteraad een protestmars. Maandag zal ‘Gastvrij Beveren’ een tegenactie organiseren door een menselijke ketting te vormen op de Grote Markt.

Fedasil heeft het Rode Kruis opdracht gegeven om het kantoorgebouw van de FOD Financiën om te vormen tot een opvangcentrum met 120 plaatsen. Het doet de gemoederen in Beveren beroeren. Het Vlaams Belang heeft alvast een protestmars gepland op dinsdag 24 september om 19 uur, voor aanvang van de gemeenteraad. “Naast het feit dat de gemeenteraad, noch de burgers op geen enkele manier geraadpleegd werden, betekent dit nu al het tweede asielcentrum ten laste van de gemeente Beveren en deze keer midden in het centrum”, klinkt het boos. “De wachtlijsten voor sociale woningen zijn bij de langste van Vlaanderen en de stationsbuurt is vandaag al onrustig en vaak onveilig.”

Er zijn echter ook inwoners die het opvangcentrum in de armen willen sluiten. De actiegroep ‘Gastvrij Beveren’ wil een positief signaal en gaat op maandag 23 september om 19 uur mensen mobiliseren met een hart voor vluchtelingen om samen een menselijke ketting te vormen op de markt van Beveren. “We willen tonen dat er ook menselijkheid en hartelijkheid leeft in onze gemeente.”

Politieke reacties zijn er ook. N-VA vindt dat er een betere spreiding moet komen van opvangcentra. “In de stad Sint-Niklaas zijn reeds twee opvangcentra”, zegt volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge. “Eén tijdelijk op de voormalige militaire domeinen van Westakkers, gelegen op de grens tussen Sint-Niklaas en Beveren, goed voor 450 opvangplaatsen, en één permanent opvangcentrum, goed voor 150 plaatsen. Nu nog een derde opvangcentrum installeren, allen op minder dan enkele kilometers van elkaar, is teveel vragen van het Waasland. Met 7,75 opgevangen asielzoekers per 1.000 inwoners presteert Sint-Niklaas, en bij uitbreiding het Waasland, al ver boven haar gewicht als het gaat over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Terwijl de grootsteden en de plattelandsgemeenten hun verantwoordelijkheid wegduwen, zijn het de kleinere centrumsteden en de grotere gemeenten, die de problemen van FedAsil maar mogen oplossen. Buiten Sint-Niklaas, en binnenkort dus ook Beveren, is er welgeteld één ander opvangcentrum in Oost-Vlaanderen: in Eeklo. Het Waasland heeft zich in het verleden al zeer solidair opgesteld als het gaat over de opvang van asielzoekers, dat tonen de cijfers, maar alles heeft een grens.”

Ook Sp.a Beveren is geen fan van een nieuw opvangcentrum maar heeft begrip voor het feit dat men tijdelijk onderdak verschaft aan asielvragers. “Het stoot ons echter wel tegen de borst dat men eerst gaat besparen op publieke dienstverlening door de sluiting van het belastingkantoor en dan op dezelfde plaats asielzoekers gaat opvangen. Het is logisch dat dit voor veel tegenstand zorgt en het draagvlak ondermijnt”, vindt gemeenteraadslid Issam Benali. Sp.a vindt het beter om een aantal kleine, gespreide lokale opvanginitiatieven, in te richten in plaats van een groot centrum met 120 plaatsen.