Hevige brand verwoest frituur ’t Krokantje: “We weten nog niet of we gaan heropstarten” Kristof Pieters

11 oktober 2020

20u37 186 Vrasene Een korte, maar hevige brand heeft zondagavond frituur ’t Krokantje op de Nieuwe Baan in Vrasene grotendeels verwoest. Uitbaters Johan De Meyere en Elke Peytier probeerden tevergeefs nog zelf het vuur te blussen. “We zijn door de hel gegaan maar gelukkig zijn er geen gewonden”, reageert het koppel.

Het vuur ontstond rond 19.40 uur en greep razendsnel om zich heen. Enkele klanten hoorden net voor de brand uitbrak dat de afzuiginstallatie een vreemd ‘krakend’ geluid maakte. Niet veel later was er plots een hevige rookontwikkeling. De klanten konden de zaak veilig verlaten. De uitbaters probeerden zelf nog het vuur te blussen, maar dat bleek een onmogelijke klus. De brandweerkorpsen van Melsele en Sint-Gillis-Waas waren snel ter plaatse, maar ondertussen had het vuur zich al flink kunnen verspreiden. “Bovendien werden de bluswerken in de beginfase bemoeilijkt door de frietketels. Het was niet duidelijk of die ook in brand stonden,” zegt luitenant Tom De Maeyer. “Zoals vaak gedemonstreerd op opendeurdagen bij de brandweer blijf je met water best weg van brandende frietketels. Wanneer water en brandend frietvet met elkaar in aanraking komen, krijg je een vetexplosie met een hevige steekvlam tot gevolg. Gelukkig kregen we al snel zicht over de hele situatie en konden we de brand in tien minuten bedwingen. Het nablussen nam wel wat meer tijd in beslag.”

Hevige rookontwikkeling

Omdat de brand gepaard ging met een hevige rookontwikkeling werden de vier appartementen boven de frituur uit voorzorg ontruimd. Tien bewoners moeten even hun flat verlaten. Na controle bleek dat geen van de appartementen schade had opgelopen. Na een uurtje konden de bewoners weer naar hun woning. De schade aan de frituur is bijzonder groot. De zaak brandde bijna volledig uit. Door de interventie was de Nieuwe Baan een tijdje afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. Grote hinder bleef gelukkig uit. Het verkeer werd omgeleid via de achterliggende woonwijk.

Door hel gegaan

Uitbaters Johan De Meyere en Elke Peytier zijn zwaar aangeslagen door wat ze zondagavond hebben meegemaakt. “We zijn letterlijk en figuurlijk door de hel gegaan”, klinkt het. “Ondanks onze snelle handelingen was het vuur ons te slim af. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en zijn de appartementen boven het frituur gevrijwaard gebleven. We willen iedereen bedanken die zondagavond hulp heeft geboden, zonder hen was het mogelijk nog slechter afgelopen.”

Wat de toekomst brengt, weet het koppel nog niet. “Frituur ‘t Krokantje is niet meer. We zullen het nog even moeten laten bezinken maar de schrik zit er wel in dat dit het einde van de zaak is. We willen daarom alle klanten bedanken voor de voorbije 16 jaar. We gaan de vele gezichten, gesprekken en aangename momenten ons altijd blijven herinneren.”