Herstellingswerken gestart aan verzakte kaaimuur van jachthaven Doel Kristof Pieters

13 oktober 2020

18u05 2 Doel De Vlaamse Waterweg is dan toch met herstellingswerken gestart aan de De Vlaamse Waterweg is dan toch met herstellingswerken gestart aan de verzakte kaaimuur van het jachthaventje in Doel. Havenmeester Paul De Belie en watersportvereniging De Noord trokken al meermaals aan de alarmbel. De kaaimuur langsheen de slipway is immers zwaar verzakt en dreigt in te storten.

Ook het gemeentebestuur is verontrust door de situatie en vroeg daarom aan de Vlaamse Waterweg in te grijpen. Die wil wel geen grote investeringen doen zolang er geen duidelijkheid bestaat over de toekomst van Doel én het haventje.

Het is nog niet duidelijk welke ingrepen de Vlaamse Waterweg nu wel plant. “De aannemer die dinsdag aan de slag ging, heeft grond weggraven om de druk op de kaaimuur weg te nemen”, zegt havenmeester Paul De Belie. “We zijn alleszins blij dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen. De kaaimuur helde immers gevaarlijke over en het was een kwestie van tijd voor alles zou instorten.”